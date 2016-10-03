Инфляция составила 0,2%

Индекс потребительских цен в Петербурге в сентябре 2016 г. составил 100,2% по сравнению с августом, с начала года – 104,2%, индекс в Ленинградской области составил 99,9 и 103,9% соответственно, подсчитал Петростат. Ведомости

Метрополитен займет 10 млрд руб.

ГУП «Петербургский метрополитен» намерено привлечь кредит в размере около 10 млрд руб. для финансирования покупки 162 вагонов, сообщил начальник предприятия Владимир Гарюгин. Общая стоимость контракта – 13,4 млрд руб., сказал он. По словам Гарюгина, кредитная организация будет определена по результатам конкурса. Интерфакс

Трехдневный депозит

Комитет финансов разместил на депозит на три дня 3 млрд руб. временно свободных средств бюджета, средневзвешенная ставка – 10,19% годовых, ставка отсечения – 10,05%. Восемь банков подали на аукцион заявки на 22,2 млрд руб. по ставкам от 8,58–10,26%, удовлетворены две заявки, сообщает СПВБ. Еще 3,5 млрд руб. также на три дня комитет разместил в режиме депозитных торгов, средневзвешенная ставка – 10,26% годовых . Ведомости

«Молочная культура» пойдет в рост

ООО «Молочная культура» в ближайшие полгода планирует вложить около 150 млн руб. в расширение производства в поселке Сельцо Волосовского района Ленинградской области, сообщил гендиректор компании Евгений Чернышев. В рамках проекта компания предполагает начать производство творога, расширить линейку молочных десертов, установить несколько упаковочных линий, расширить склад готовой продукции и упаковочных материалов, а также увеличить поголовье крупного рогатого скота. Соотношение заемных и собственных средств составит 70 на 30%. По итогам 2016 г. компания намерена увеличить выручку на 30,4% до 300 млн руб. Интерфакс