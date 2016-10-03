В трех российских городах покажут фильмы Дэвида Финчера

С 7 по 16 октября в Москве, Петербурге и Екатеринбурге компания «Иноекино» представит на большом экране ретроспективу американского режиссера Дэвида Финчера. В Москве показы состоятся 7–9 октября в кинотеатре «Формула кино Горизонт», в Петербурге – 14–16 октября в кинотеатре «Аврора», в Екатеринбурге – 14–16 октября в кинотеатре «Колизей». В программе три фильма: «Семь» (Seven, 1995), где главные роли сыграли Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси; «Игра» (The Game, 1997), в главных ролях Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора Кара Ангер; «Бойцовский клуб» (Fight Club, 1999), в главных ролях Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонэм Картер. «Три фильма, представленные в нашей программе, – признанная классика фильмографии режиссера, – сообщает компания «Иноекино». – В них есть все, за что Финчер любим, – крутой саундтрек, напряженный сюжет, неоднозначный и харизматичный мужской персонаж, пытающийся противостоять инертной и прогнившей системе, и блестящая операторская работа». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Colta.Ru

Съемки «Дон Кихота» Терри Гиллиама вновь приостановлены

Легендарный режиссер и участник шоу «Монти Пайтон» признался, что злополучный проект «Человек, который убил Дон Кихота», который у него не получается снять уже почти 20 лет и который вроде бы снова сдвинулся с мертвой точки, вновь отложен за несколько дней до предполагаемого начала съемок из-за проблем с финансированием. В этом году в Каннах Гиллиам сообщил, что в фильме снимутся Ольга Куриленко, Адам Драйвер и Майкл Палин. Однако режиссер рассказал радио BBC, что дата начала съемок, запланированная на 3 октября, опять была перенесена. «Был у меня один продюсер, пуэрториканец, который говорил, что соберет все деньги вовремя. И вот пару недель назад он признался, что денег у него нет», – рассказал Гиллиам, заметив при этом, что фильм еще не умер. «Я умру раньше, чем этот фильм», – пошутил он. THR.RU