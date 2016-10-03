Цифры. Тенденции. События

40 млрд руб.

Потратили на билеты в кино жители России и СНГ (без учета Украины) за первые девять месяцев года, пишет журнал «Бюллетень кинопрокатчика». Всего кинотеатры за это время продали 162,2 млн билетов. Соответственно, это на 9,5 и 10,1% больше, чем в тот же период 2015 г. Самую большую кассу собрали мультфильмы – «Зверополис» от студии Disney (2,3 млрд руб.) и «Тайная жизнь домашних животных» от Universal Pictures (2,1 млрд руб.). На третьей строчке комикс «Дэдпул» от 20th Century Fox (1,8 млрд руб.). Самый кассовый российский фильм года пока «Экипаж» от «Тритэ» (1,5 млрд руб.). Ведомости

TNS измерит видеорекламу

Исследовательская компания TNS начала мониторить выходы видеорекламы в интернете, следует из ее сообщения. TNS c 2008 г. проверяет и считает для рекламодателей показы баннеров в сети, с 2011 г. – спецпроекты в интернете, с этого года – нативную рекламу, указывает компания. Эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России называют видеорекламу одним из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка рунета. По оценке IAB Russia, в первой половине года рекламодатели потратили на видеоролики в рунете 2,6 млрд руб., что на четверть больше, чем годом ранее. Ведомости

Mail.ru Group урегулировала конфликт из-за Prisma

Mail.ru Group урегулировала конфликт со своим бывшим сотрудником, вице-президентом группы по новым продуктам Юрием Гурским, рассказал представитель группы и подтвердил Гурский. В июле этого года Mail.ru Group сообщила, что уволила Гурского из-за конфликта интересов – якобы он занимался сторонними проектами и получал доли в них. Речь, в частности, шла о приложении Prisma, созданном бывшим сотрудником Mail.ru Group Алексеем Моисеенковым. Сам Гурский эти обвинения отрицал. Теперь группа получила подтверждения, что у Гурского не было долей в сторонних проектах, объяснил вчера представитель Mail.ru Group. Ведомости