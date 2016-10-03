Статья опубликована в № 4174 от 04.10.2016 под заголовком: Претензий к Доду все больше

В понедельник сумма исковых требований к бывшему гендиректору «Русгидро» Евгению Доду выросла в несколько раз и составила 706 млн руб. Такая цифра содержится в иске самой «Русгидро», ее привел судья Артур Карпов, передал «Интерфакс» из зала суда. Ранее сумма составляла 73 млн руб.

Защита Дода с новой суммой не согласилась. «Сумма претензий в гражданском иске не указана, и как такового иска нет», – заявил адвокат Дода на заседании (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). На запрос «Ведомостей» адвокат Дода Виктория Бурковская не ответила.

По словам следователя, Доду будет вменяться сумма ущерба выше, чем сейчас. «Я считаю, что после проведения бухгалтерской экспертизы сумма ущерба по делу будет существенно увеличена», – цитирует его ТАСС. В связи с этим, по его словам, обвинение в растрате будет расширено.

В ходе заседания следователь заявил, что проверяется информация о возможных преступлениях Дода вне рамок деятельности «Русгидро» за период до 2013 г. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, следствие изучает работу Дода в «Интер РАО», но пока обвинений не предъявлено. Он возглавлял «Интер РАО» до 2009 г., затем до сентября 2015 г. был руководителем «Русгидро». В итоге в понедельник суд снова арестовал имущество отца и жены Дода (ранее в процессе разбирательства арест был снят). Такое решение было принято по ходатайству следствия, но количество объектов, на которые наложен арест, уменьшилось.

Представитель «Русгидро» от комментариев отказался. Представитель Следственного комитета на запрос не ответил.

Доду и главному бухгалтеру «Русгидро» Дмитрию Финкелю летом было предъявлено обвинение по статье «мошенничество». По версии следствия, после утверждения финансового отчета «Русгидро» за 2013 г. они и другие неустановленные лица изготовили, а Дод лично подписал указ о специальном премировании членов правления, согласно которому начислил самому себе премию в 353,21 млн руб. Ее размер был завышен на 73 млн руб., посчитало следствие. Дод и Финкель арестованы до 22 декабря. Уже после ареста Дод вернул «Русгидро» 73 млн руб.

В рамках любого дела о взыскании денежных средств заявитель до вынесения судом решения по делу вправе изменить суммы, говорит старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Сидорова. Скорее всего, в новом иске речь идет не о сумме похищенного, которая явилась частью состава преступления, а об убытках, причиненных компании Додом, когда он работал в «Русгидро», предполагает адвокат коллегии «Оганян, Арапиев и партнеры» Эдуард Оганян.