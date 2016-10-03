Статья опубликована в № 4174 от 04.10.2016 под заголовком: Вкратце

СКР снял арест с 1 млрд руб. «Домодедово»

Следственный комитет отменил арест на 1 млрд руб. на счете управляющей компании «Домодедово» после закрытия уголовного дела в отношении топ-менеджеров аэропорта, сообщил представитель аэропорта «Домодедово» Александр Власов. Интерфакс

Тарифы на передачу электроэнергии могут вырасти на 3%

Минэкономразвития предлагает в 2017 г. индексировать тарифы на передачу электроэнергии для сетевых организаций в среднем на 3%, сказал министр Алексей Улюкаев: «Это по сравнению с прошлыми годами чрезвычайно незначительные величины». В этом году тарифы были проиндексированы в среднем на 7,5%. Ранее предполагалось, что индексация с 1 июля 2017 г. может составить 5%. Интерфакс

Cushman & Wakefield поработает для ВСМ Москва – Казань

Предложения по созданию проектов развития транспортно-пересадочных узлов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань разработает Cushman & Wakefield. Цена контракта – более 16 млн руб. Срок выполнения работ – два месяца, но не позднее 30 ноября 2016 г. Интерфакс