Вкладчики опять недосчитались денег

Клиенты Росинтербанка сообщают о расхождениях между фактическими суммами вкладов и предлагаемым им страховым возмещением. Источник, близкий к банку «Открытие», подтвердил, что такие случаи есть, однако их немного. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) отмечает, что могут быть не учтены суммы, поступившие во вклады после 18 июля 2016 г. «в связи с разрушением бухгалтерского учета банка и непередачей руководством банка временной администрации электронных баз данных». ЦБ отозвал лицензию у Росинтербанка 19 сентября 2016 г. АСВ с 3 октября начало выплату страхового возмещения. Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 49,2 млрд руб. могут обратиться примерно 66 700 вкладчиков. Банки.ру

АСВ примет заочно

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) может получить право принимать решения по некоторым вопросам путем заочного голосовании. О начале разработки соответствующего проекта закона Минфин уведомил на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами власти проектов нормативных правовых актов. Изменения планируется внести в статью 18 федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках России». Предполагается закрепить механизм принятия решения без созыва заседания совета директоров АСВ путем заочного голосования и определить перечень вопросов, решения по которым не могут быть приняты советом директоров агентства путем заочного голосования. Планируемый срок вступления изменений в силу – январь 2017 г. Интерфакс

Ставка по вкладам падает

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября снизилась до 8,69% годовых с 8,715% во второй декаде сентября, говорится в сообщении Банка России. Рассчитываемая ЦБ средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 3,5 п. п. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «ВТБ 24», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Прайм

ЦБ продал ОФЗ на 3,5 млрд руб.

Банк России в сентябре продал на вторичном рынке ОФЗ из своего портфеля в объеме 3,5 млрд руб., всего же с апреля объем проданных госбумаг составил 136,7 млрд руб. Центробанк в апреле начал продавать ОФЗ из собственного портфеля в целях абсорбирования ликвидности, высвобождающейся из резервного фонда для финансирования дефицита бюджета. Основной объем продаж ОФЗ пришелся на период с конца апреля по начало мая. Интерфакс