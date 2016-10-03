«Ростелеком» оценил печать

«Ростелеком» готов в ближайшие три года потратить до 1,55 млрд руб. на принтеры Lexmark и расходные материалы к ним. Правда, оператор может перейти на сервисную модель печати

«Ростелеком» хочет за 2016–2019 гг. купить принтеры Lexmark, запасные части и расходные материалы к ним на сумму до 1,55 млрд руб., следует из запроса котировок на сайте оператора. В закупку включены два лота на покупку почти 12 000 принтеров и многофункциональных устройств и 32 000 запчастей – картриджей, фотобарабанов и ремкомплектов. Собрать заявки исполнителей и подвести итоги запроса котировок госоператор намерен 26 декабря.

«Ростелекому» нужно определить верхнюю ценовую границу на поставку многофункциональных (печатающих) устройств и расходных материалов в масштабе всей компании и до 2019 г. включительно, объясняет представитель оператора Валерий Костарев. В «Ростелекоме» около 95 000 сотрудников пользуются компьютерной техникой, а значит, у них есть потребность в распечатке документов, объясняет Костарев. Он отмечает, что закупка носит рамочный характер, т. е. техника, запасные части и расходные материалы будут закупаться по мере возникновения потребности, причем у «Ростелекома» не будет обязательства выкупить весь заявленный в закупке объем. Ограничение закупки техникой Lexmark Костарев объясняет тем, что вендор предложил уникальные финансовые условия, зафиксировав цены в рублях до 2019 г. По их предложению получается самая низкая стоимость оттиска, уверяет он.

Единый федеральный запрос котировок, объединяющий потребности всех подразделений компании, госоператор проводит впервые. Внушительный масштаб закупки должен обеспечить «Ростелекому» существенную экономию в расчете на стоимость одного отпечатка, надеется Костарев. Суммы, которые «Ростелеком» тратил на закупку принтеров и расходников в предыдущие годы, Костарев назвать затруднился. Ранее такие закупки были децентрализованными и проводились на уровне макрорегиональных и региональных филиалов, поясняет он.

Рынок восстанавливается Во II квартале 2016 г., по данным IDC, в России было продано 503 855 печатающих устройств, на 37,3% больше, чем годом ранее. Из них 385 258 – лазерных, более 117 000 – струйных устройств. В денежном выражении рынок вырос на 32% до $103,3 млн. Средняя цена устройства в долларах упала на 3,9% год к году.

Президент холдинга Maykor Сергей Сульгин считает, что экономичнее не закупать технику, а отдавать сервис печати на аутсорсинг. Речь идет о Managed Printing Services (сервис печати, MPS), когда сервис-провайдер обеспечивает заказчика всей печатной инфраструктурой и берет на себя все хлопоты по ее обслуживанию за исключением покупки бумаги. По мнению Сульгина, такая услуга позволяет сократить затраты на печать и уменьшить количество распечатываемых страниц, повысить надежность инфраструктуры и прозрачность издержек. MPS дает возможность отказаться от крупных инвестиционных затрат и платить только за фактически оказанные услуги, добавляет он. При этом заключение MPS-контракта сопровождается жесткими требованиями к сервис-провайдеру в части уровня сервиса, за выполнение которых провайдер несет полную, в том числе финансовую, ответственность, замечает Сульгин.

«Ростелеком» рассматривает передачу печати на аутсорсинг как одно из возможных решений и в некоторых макрорегиональных филиалах у оператора уже заключены контракты на обслуживание систем печати со сторонними компаниями, подтверждает Костарев. Исходя из эффективности этих проектов, «Ростелеком» будет принимать решение, стоит ли масштабировать эту практику на всю компанию. Долгосрочный контракт на закупку принтеров не повлияет на переход к аутсорсингу, поскольку не подразумевает обязательств «Ростелекома» по закупке, уверяет он.

На единый сервис печати переходит «Ростех» – в рамках проекта по модернизации IT-инфраструктуры эту услугу оказывает госкорпорации ее внутренний системный интегратор «РТ-информ». Сейчас «РТ-информ» оказывает эту услугу на оборудовании «Ростеха», уточняет представитель госкорпорации, но в дальнейшем возможен переход полностью к сервисной модели, предполагающей привязку размера оплаты к количеству напечатанных страниц.

В конце августа экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил пятилетний заем на 300 млн руб. под 5% компании «Ростонер», которая займется импортозамещением картриджей и тонеров для российского рынка. Своими заказчиками компания в первую очередь видит госкомпании и госорганы, намеренные снизить издержки на печать, говорил соучредитель «Ростонера» Антон Лихачев. Он обещает, что продукт «Ростонера» будет дешевле импортных аналогов на 15%. В запросе котировок «Ростелекома» компания принимать участия не будет, сообщил вчера Лихачев. Запустить свое производство «Ростонер» рассчитывает только осенью 2017 г., говорит он. Что касается размеров закупки «Ростелекома», то они сопоставимы с аналогичными закупками крупных федеральных компаний с большим количеством филиалов по всей стране, считает Лихачев.