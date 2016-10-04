Акционеры МТС одобрили выплату 24 млрд руб. промежуточных дивидендов

Внеочередное общее собрание акционеров МТС 30 сентября решило выплатить дивиденды за первое полугодие 2016 г. в размере 23,96 млрд руб., говорится в сообщении МТС. Дата закрытия реестра акционеров – 14 октября, выплаты будут завершены не позднее 21 ноября. Ранее в этом году МТС выплатила дивиденды в размере 28 млрд руб. по итогам 2015 г. Ведомости

Суды сняли аресты с трех последних активов СМАРТС

Высокий суд правосудия Англии и Уэльса на основании соглашения сторон 21 сентября прекратил производство по иску «дочки» МТС «Телеком-Поволжье» против СМАРТС, так как стороны урегулировали претензии, следует из определения Арбитражного суда Самарской области. Лондонский суд снял арест с трех «дочек» СМАРТС – «СМАРТС-Ульяновск», «СМАРТС-Саранск» и «СМАРТС-Пенза», так же поступил и российский арбитражный суд, следует из определения. Ведомости

Microsoft инвестировал $3 млрд в развитие облачных технологий в Европе

Microsoft за прошлый год увеличил мощность облачных серверов в Европе в 2 раза, а за все время объем инвестиций в развитие облачных технологий в регионе составил $3 млрд, заявил глава компании Сатья Наделла. В следующем году компания намерена открыть ряд дата-центров во Франции, откуда будет предоставлять европейским клиентам доступ к таким продуктам, как Office 365 и Microsoft Azure. Дополнительные дата-центры будут построены в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Австрии и Финляндии, приводит MarketWatch слова Наделлы. Интерфакс

Hitachi может продать контрольный пакет акций Hitachi Kokusai

Японская Hitachi рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций Hitachi Kokusai Electric, рыночная стоимость которой составляет примерно $1,9 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Hitachi Kokusai выпускает оборудование для производства полупроводников, а также создания беспроводных сетей. Интерес к компании проявили несколько потенциальных покупателей, однако переговоры находятся на предварительной стадии и Hitachi еще может отказаться от продажи актива, отмечают источники. Интерфакс

Google представит смартфоны под своим брендом

Google во вторник представит собственные смартфоны, которые станут первыми продуктами нового подразделения по выпуску аппаратного обеспечения, созданного компанией ранее в этом году, пишет газета The Wall Street Journal. Новые гаджеты, дизайн которых был разработан непосредственно Google, будут выпускаться под брендом Google. Компания проведет мероприятие в Сан-Франциско, чтобы представить новые смартфоны. Интерфакс