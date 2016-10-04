«Новоарбатский» в поисках хозяина

Знаменитый торговый комплекс «Новоарбатский» на Новом Арбате выставлен на продажу. Владельцы объекта рассчитывают выручить за него не менее 4 млрд руб.

Российский аукционный дом (РАД) проведет аукцион по продаже части торгового комплекса «Новоарбатский», сказано в сообщении РАДа. Из него следует, что на торги, которые пройдут 1 декабря, будет выставлено шесть торговых помещений общей площадью 15 855 кв. м. Два консультанта по торговой недвижимости говорят, что это практически вся площадь «Ново­арбатского».

Начальная цена за лоты – 4,1 млрд руб. С учетом расположения объекта цена не выглядит космической, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. Впрочем, по его словам, итоговая стоимость торгового комплекса будет зависеть от условий договоров с арендаторами и финансового потока, который приносит объект.

Бибик называет «Новоарбатский» трофейным активом, расположенным на одной из самых популярных торговых улиц Москвы.

В сообщении РАДа также сказано, что продажа осуществляется в интересах компаний ООО «СБК-авто» и ООО «Евромагазин 21 век». Обе компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», на 75% принадлежат фирме «СБК тотал», конечным бенефициаром которой выступает «Сбербанк капитал».

Торговый комплекс «Новоарбатский» был построен в 1968 г. Объект несколько раз попадал в криминальные хроники. Так, в марте 2001 г. был убит один из совладельцев комплекса – Вячеслав Гаврилов. А в 2004 г. руководство центра и арендаторы сообщили о попытке захвата торгового центра структурой, связанной с Банком Москвы. Дело в том, что еще в 1997 г. компания ЗАО «Торговый дом «Семенов и сыновья» (владела на тот момент «Новоарбатским») взяла в Мосбизнесбанке кредит на $2 млн. Спустя год кредитор был поглощен Банком Москвы, а в 2001 г. торговый дом «Семенов и сыновья» признали банкротом.

Андрей Бородин, экс-президент Банка Москвы, в интервью «Ведомостям» в 2004 г. рассказывал, что все кредитные обязательства по торговому центру были погашены в ходе продажи объекта. «Приобрели эту недвижимость инвесторы, действующие через кипрские компании», – говорил он. Предприниматель Дмитрий Ключев в интервью «Ведомостям» уже в 2012 г. называл владельцем «Новоарбатского» компанию «Арбат тотал групп», которая занималась развитием сети магазинов «12 месяцев». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Арбат тотал групп» до сих пор принадлежит 25% «Евромагазин 21 век».

Каким образом «Сбербанк капитал» стал основным собственником «Новоарбатского», узнать не удалось. Запрос в Сбербанк остался без ответа.