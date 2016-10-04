«Фармстандарт» собирает «Отисифарм»

Структуры крупнейшего производителя лекарств в стране, «Фармстандарта», увеличили долю в компании «Отисифарм» до 17,75% согласно материалам последней. «Фармстандарт-лексредства» увеличили долю в «Отисифарме» до 12,85%, «Фармстандарт-Уфавита» – до 4,9%; изменения произошли 15 сентября. Контрольный пакет «Отисифарма» – у основных владельцев «Фармстандарта» Виктора Харитонина и его партнера Егора Кулькова. «Отисифарм» создан на базе бизнеса безрецептурных брендированных препаратов «Фармстандарта», который был выделен в отдельную компанию в конце 2013 г. Интерфакс

Сыра больше не надо

В июле 2016 г. выпуск сыра и сырных продуктов снизился на 2,1% год к году, в августе – на 3,5%, тогда как в предыдущие месяцы производство росло, отмечается в мониторинге Мин­экономразвития. Это может быть связано с насыщением рынка, по данным ведомства. Кроме того, за восемь месяцев этого года производство молока в России упало на 0,5% из-за сокращения поголовья коров в связи с ростом затрат и снижением эффективности производства, говорится в документе. Интерфакс

P&G продала красоту

Procter & Gamble (P&G) сообщила о закрытии сделки по продаже своего косметического бизнеса – компании Coty – за $11,4 млрд. По условиям сделки Coty получила в том числе бренды отделов Salon Professional, Retail Hair Color, Cosmetics и Fine Fragrance, а также некоторые бренды товаров для укладки волос, всего 43 наименования. WSJ, ТАСС

Банки верят в урожай

Кредитование сезонных полевых работ на 29 сентября увеличилось на 26,6% год к году до 242,8 млрд руб., сообщил Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 174,8 млрд руб. кредитов (+30,9% год к году), Сбербанк – 68 млрд руб. (+16,7%). Всего в 2015 г. предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ банки предоставили 262,7 млрд руб. кредитов. Интерфакс

Facebook продаст ненужное

Социальная сеть Facebook сообщила о запуске нового сервиса – Marketplace: он позволяет пользователям соцсети публиковать объявления о покупке или продаже вещей. Сервис показывает пользователям Facebook список вещей, которые продаются рядом с их местонахождением, а также позволяет напрямую искать товары, фильтруя результаты поиска по категориям. Зарегистрированный в соцсети может связаться с продавцом с помощью Facebook Messenger. Воспользоваться сервисом могут жители США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, в будущем компания намерена расширить список стран. Девять лет назад соцсеть уже пробовала запустить подобный сервис, но, как пишет Bloomberg, он оказался непопулярен и его закрыли. Ведомости