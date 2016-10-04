Директор уходит на пенсию

Период, когда люди завершали карьеру и уходили на заслуженный отдых, начинался после 50 и заканчивался к 70 годам. Однако за последние 20 лет ситуация изменилась. Половина из тех, кому сегодня 60, доживут как минимум до 90 – так утверждают Линда Грэттон и Эндрю Скотт, авторы книги «The 100-Year Life», опирающейся на выводы демографов Джима Оппена и Джеймса Вопеля. При этом эпоха корпоративных пенсий, обещавших пожизненные финансовые гарантии, прошла. Это одна из причин, по которым топ-менеджеры переосмысливают завершающий этап своей карьеры.

Мы задались вопросом, что думают о пенсии сами руководители. Вместе с Еленой Зикич из Йоркского университета мы провели глубинные интервью со 100 директорами и менеджерами, недавно вышедшими или планирующими выйти на пенсию. Мы также опросили специалистов по кадрам из 24 компаний в отраслях, где работало большинство наших респондентов, в надежде получить представление о современном подходе к вопросу. Мы сосредоточились на руководителях, потому что их уход более значим для организации и они чаще оказываются финансово состоятельными – а значит, у них есть возможность выбирать время и способ отставки. Мы обнаружили, что топ-менеджеры демонстрируют более разнообразные модели поведения, чем можно было бы предположить. Собранные сведения позволяют сформулировать четыре основных принципа, которые помогут представителям разных поколений разумно завершить свою карьеру.

Будьте готовы действовать нестандартно

Мы поняли, что, достигнув пенсионного возраста, мало кто окончательно перестает работать. Наши респонденты завершали карьеру по-разному – часто совершенно неожиданно. В то время как одни «поступали как все», другие «нашли окошко», когда уйти было удобно; или «вдруг по-новому взглянули на мир», когда проблемы со здоровьем заставили их отвлечься от привычного режима труда; или «монетизировали свои достижения», получив достойный куш при уходе; или «разочаровались» в меняющейся организации; или даже «оказались на обочине» – были вынуждены покинуть компанию либо потеряли должность.

Луис, 56-летний директор подразделения международной телекоммуникационной фирмы, проработал в компании 32 года. Он решил выйти на пенсию досрочно, когда на пост гендиректора назначили человека, которого Луис не уважал. Задержавшись еще на два года, чтобы помочь фирме с реорганизацией, он ушел при первой же возможности. 49-летний Алан, региональный директор по продажам в производственной компании, пережил нечто подобное. Когда его фирма сменила владельца и подверглась реструктуризации, Алан встал перед выбором: перейти на ту же должность в другом регионе, пойти на понижение или согласиться на ранний выход на пенсию. Сначала он решил, что слишком молод для пенсионера, но затем понял, что принять выгодный пенсионный пакет в его же интересах.

Далеко не всегда можно предвидеть, когда и как завершится карьера, поэтому важно проявлять гибкость и адаптироваться к ситуации. Слияния и поглощения, кадровые перестановки, смена стратегии, реструктуризация и неожиданные перемены в личной жизни заставляют нас если не выйти на пенсию, то всерьез об этом задуматься.

Сформулируйте свои ожидания

Некоторым менеджерам жизнь после выхода на пенсию кажется излечением от стресса, освобождением от рутины, дауншифтингом после карьерной гонки. Подобные метафоры описывают ощущения Джима, который, опасаясь за свое здоровье, покинул пост главы международной компании, едва ему исполнилось 50. Его отец умер, не дожив до полувекового юбилея, и Джим не хотел разделить его судьбу. Другие называют новую жизнь возрождением или шансом измениться. Так считает Маргарет, оставившая ответственную должность в отделе маркетинга компании – производителя потребительских товаров и ставшая приглашенным сотрудником престижной бизнес-школы. Третьи рассматривают пенсию как рубеж в карьере, беспокоятся о потере профессиональной самоидентификации или мечтают остаться на плаву и использовать свои навыки и далее. Геолог Билл довольно рано вышел на пенсию и покинул нефтяную компанию, где проработал четверть века, но вскоре решил вернуться к работе и основал с коллегой нефтедобывающее предприятие.

Годы жизни на пенсии зачастую меняют точку зрения людей. Те, кому пенсия казалась освобождением – возможностью наконец посвятить себя путешествиям, – могут захотеть остаться на плаву. Вот продолжение истории Джима. Первые годы на пенсии он расслаблялся и восстанавливал силы – но в какой-то момент заскучал. В конце концов вернулся в профессию, став коучем для молодых менеджеров.

Наши исследования показали, что гибким людям, готовым менять свои ожидания от пенсионного возраста, лучше удается настроиться на новый жизненный этап. Так что подумайте, что он значит для вас. Какие из перечисленных метафор соответствуют вашим мечтам? Если ни одна – предложите собственную!

Помните: жить на пенсии можно по-разному. По мнению Грэттон и Скотта, сегодняшние двадцатилетние с вероятностью 50% доживут до 100, а сорокалетние – до 95. Даже завершив карьеру в 75, вы наверняка успеете несколько раз поменять свою жизнь.

Измените условия работы

Многие уходят на пенсию не сразу: они договариваются остаться в компании – с новыми обязанностями и графиком. Дэниел, топ-менеджер финансовой организации, стал работать на полставки. Теперь две недели в месяц он проводит в избушке на диком побережье и две – в штаб-квартире фирмы как советник и ментор молодых руководителей. Другой участник нашего исследования решил взять на себя часть обязанностей двух коллег с маленькими детьми. Он хотел уйти, но сохранить связь с компанией, а коллеги – обеспечить себе гибкий график и не потерять в карьерном росте. Работодатель одобрил этот план.

Топ-менеджеры часто уходят на пенсию «постепенно», сокращая рабочие часы и передавая знания и ответственность преемникам. Когда Марк, один из руководителей лесозаготовительной компании, достиг пенсионного возраста, он договорился сохранить 60%-ную нагрузку. Так он мог приносить пользу компании и одновременно заниматься здоровьем. Постепенно он свел сотрудничество с компанией к нулю.

Ценить опыт Кен Дихтвальд, эксперт по старению, предлагает компаниям усилить работу с пожилыми сотрудниками. Для этого нужно создать корпоративную культуру, в которой ценится жизненный опыт, приветствуются гибкий график и постепенный отход от дел.

Другой альтернативой может стать контрактная работа. Подобные договоренности предполагают выгоду как для пенсионера (он получает дополнительный доход и возможность оставаться в компании), так и для организации (она не теряет специалиста). Через полгода после выхода на пенсию 55-летний банкир Питер получил от бывшего работодателя предложение заключить с ним контракт и выполнять обязанности, требующие его опыта по выдаче займов малому бизнесу.

Третьим путем пошел Адам: в 50 с небольшим он договорился о двухлетнем отпуске и поступил на службу в городской совет. Затем вернулся к прежней работе, а в 56 официально вышел на пенсию и возглавил крупную общественную организацию.

Мы рекомендуем всем, кто задумывается о завершении карьеры, изучить различные способы сохранения (или разрыва) отношений с компанией. Проанализируйте, чем вы занимаетесь, какими уникальными знаниями, навыками и опытом обладаете, как выглядите в глазах работодателя. Вспомните, в каких ролях вам приходилось выступать, какие проекты вы успешно реализовали, какой вклад внесли в развитие организации.

Как только вы поймете, какую пользу можете принести компании и при каком графике, поделитесь своими идеями с вышестоящими сотрудниками или менеджерами отдела кадров – в неформальной обстановке. Если они не готовы обсуждать гибкие варианты сотрудничества, обратитесь в другие организации – возможно, там пойдут вам навстречу.

Оставьте след в истории

Мы обнаружили, что многие современные пенсионеры стремятся приносить пользу обществу. Пережив неожиданное увольнение в 60 с небольшим, Гарри – инженер, доросший до директора целлюлозно-бумажного предприятия, – стал заниматься с подростками, отчисленными из старших классов: он помогает им приобрести навыки, необходимые для трудоустройства. Линда, эксперт по обучению менеджеров с 28-летним опытом работы в банке, вышла на пенсию в 50 и поступила в вуз на курс «международное развитие» – она планирует основать приют для африканских детей, чьи родители умерли от СПИДа. Инвестиционный банкир Сильвия, почувствовав близость профессионального выгорания, рано отправилась на пенсию и стала (бесплатно) казначеем при совете директоров крупной культурной организации. Гэри, топ-менеджер телекоммуникационной компании, ушел с поста, чтобы запустить проект по финансированию социальных стартапов.

Сегодня идея похоронить свои знания после окончания карьеры уже не кажется разумной. Выйдя на пенсию, следует использовать накопленные знания, навыки и опыт, чтобы оставить свой след в обществе.

Хизер Воу – доцент в колледже бизнеса Линднера Университета Цинциннати; Кристин Батай – доцент в школе бизнеса колледжа Итаки; Лейза Сарджент – преподаватель школы бизнеса австралийского Университета Нового Южного Уэльса; Мэри Дин Ли – профессор факультета менеджмента Университета Макгилла

Статья опубликована в № 9/2016 журнала «HBR Россия» http://hbr-russia.ru