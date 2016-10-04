Горячая линия против коррупции

Недавно компания PwC обнародовала итоги исследования о том, как российские компании соблюдают антикоррупционные законы. Она обследовала сайты 125 крупнейших предприятий из 10 отраслей и вычислила так называемый индекс противодействия корпоративной коррупции. Оказалось, что за последние полгода он вырос, хотя всего лишь на один процентный пункт – с 63 до 64%.

Авторы исследования считают индекс по пяти критериям. Есть ли в компании горячая линия для сообщений о нарушениях и злоупотреблениях и правильно ли она организована? Делает ли топ-менеджмент заявления, что компания обязуется соблюдать антикоррупционные требования? Есть ли в компании отдел, контролирующий, как компания исполняет антикоррупционные законы, и насколько он результативен? Оценивает ли предприятие риски, возникающие из-за несоблюдения таких законов? Внедрила ли компания антикоррупционную политику? Авторы проверяли, есть ли на корпоративных сайтах информация о борьбе с коррупцией: новости, инструкции и советы.

Как показало исследование, наиболее развитым инструментом борьбы с коррупцией являются корпоративные горячие линии. По мнению авторов, компании накопили солидный опыт организации таких линий, потому что это самый быстрый и легкий метод борьбы с коррупцией. Качество линий исследователи оценили выше всего – 69 из 100% возможных. По данным PwC, горячая линия есть в 99 из 125 исследованных компаний. А вот методы оценки рисков несоблюдения антикоррупционных законов оказались наименее развитыми (20%).

По словам директора PwC в России Татьяны Востровой, горячая линия дает мгновенную обратную связь: сотрудники напрямую могут сообщить о фактах коррупции, а руководство – вовремя узнать о злоупотреблениях в компании. Однако только в 56 из 125 компаний имеется специализированная горячая линия для борьбы с коррупцией, еще в 43 компаниях есть общая горячая линия для сбора фактов о разных нарушениях и недостатках. Но одной только выделенной горячей линии недостаточно: по словам Востровой, она должна подкрепляться соответствующей программой по борьбе с мздоимством.

Показатели качества PwC оценивала качество горячей линии по нескольким критериям: возможность доступа к горячей линии через различные каналы (через интернет и электронную почту, с корпоративного сайта), количество языков, доступных для связи по горячей линии, возможность оставить сообщение анонимно и др.

Авторы исследования констатируют, что предприятия должны регулярно проверять, насколько хорошо работает линия: сколько сообщений поступает, на какую тему, используют ли сотрудники ее по назначению. Если сообщений мало, возможно, сотрудники и поставщики ею не пользуются, потому что боятся сообщать об инцидентах, либо предпочитают другие каналы, либо компания не стимулирует сотрудников пользоваться горячей линией и т. п.

Согласно исследованию PwC в 2016 г. лучше всего организованы были горячие линии в телекоммуникационной отрасли – 93%. В автомобилестроении качество линий оказалось самым низким – 46%. В остальных отраслях этот показатель варьировался в диапазоне от 67 до 78%.

Например, в «Ростелекоме» с 2015 г. есть два канала связи: телефон доверия и антикоррупционный портал. Сотрудники и третьи лица могут сообщить о нарушении кодекса этики компании и законодательства. На портале можно не только анонимно сообщить о нарушениях, но и найти информацию о требованиях антикоррупционного законодательства, документах, которые регулируют эту сферу, и получить советы о том, как поставщику или сотруднику действовать в неоднозначной ситуации. По словам представителя «Ростелекома», чаще всего подтверждаются обращения не от сотрудников, а от сторонних физических и юридических лиц. Качество горячей линии в металлургии и горнодобывающей промышленности исследователи оценили в 78%.

В компании Evraz существует антикоррупционная политика и горячая линия – один из основных инструментов борьбы с коррупцией, рассказал представитель компании. По его словам, любой желающий может сообщить по телефону или электронной почте о фактах коррупции. Службы безопасности расследуют каждое заявление. Отчеты по самым громким случаям публикуются в корпоративных изданиях. По словам представителя Evraz, на горячую линию можно обратиться анонимно: компания гарантирует конфиденциальность и не преследует тех, кто сообщил о нарушениях.

Темы обращений на горячую линию холдинга «Сибур» – это нарушения конкурентных процедур закупок, деловой этики, мошенничество контрагентов и т. д. По словам представителя «Сибура», в последнее время количество обращений растет, потому что растет доверие сотрудников к работе горячей линии.

В «Северстали», как сообщает пресс-служба, много способов получить обратную связь: горячая линия, ящики для корреспонденции, короткий sms-номер, форма обратной связи на портале. Но в основном сотрудники сообщают о рабочих конфликтах или социально-бытовых проблемах. За последние два-три года обращения стали носить системный характер – после того как в компании появился комитет по этике. По словам представителя крупной химической компании, в среднем крупные предприятия получают по 50–100 обращений о коррупции в год, но около 30% обращений не подтверждается.