Цифры. Тенденции. События

869 846 зарегистрированных безработных

Насчитывалось на начало октября, по данным Минтруда. За неделю количество безработных, находящихся на учете в службах занятости, снизилось на 1,4%. Снижение безработицы произошло в 72 регионах, а в 12 регионах отмечен ее рост, в том числе в Ингушетии, Якутии, Севастополе и Мурманской области. Интерфакс

20 млрд руб.

Выделит правительство в 2017 г. на инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, а также на сеть лизинговых центров для малого бизнеса в регионах, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, государство должно сделать все, чтобы в ближайшие два года было открыто около 435 000 новых малых компаний. Интерфакс

Работодатели получат полномочия по охране труда

Министерство труда готовит поправки в Трудовой кодекс, они дадут работодателям право проводить внутренний контроль охраны труда, результаты которого будут признаны госинспекциями, сообщил замглавы ведомства Григорий Лекарев. Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж подчеркнул, что внутренний аудит – дело добровольное, но добросовестные компании получат преференции в виде уменьшения количества проверок и «бонусов к страховым тарифам». Интерфакс