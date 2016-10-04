Сенсаций не ожидается

В Московском окружном военном суде начался суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Пятерым обвиняемым – бывшему замкомандира батальона внутренних войск «Север» Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву – предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК (наемное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Адвокаты семьи Немцова попросили приобщить к материалам дела заявление потерпевших о возобновлении предварительного следствия, поскольку следователи не установили организаторов убийства, не проверили версию о причастности к нему высокопоставленных чеченских чиновников, не допросили депутата Госдумы Адама Делимханова и главу Чечни Рамзана Кадырова и не установили мотив убийства. Кроме того, адвокат Ольга Михайлова заявила о неверной квалификации преступления: по ее мнению, должна применяться ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Заявление о неполноте расследования не требует незамедлительного разрешения, но оно приобщено к материалам дела, сказал «Ведомостям» адвокат Вадим Прохоров: «Наверняка мы и дальше будем заявлять определенные ходатайства в рамках этого заявления». Отвечать на вопрос, будут ли они требовать вызова в суд Кадырова, он отказался. По мнению Прохорова, суд может завершиться к весне.

Все обвиняемые на суде заявили, что не виновны. Адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев сказал «Ведомостям», что тот настаивает на своей невиновности: «У нас есть алиби, оно документально подтверждено, находится в деле. Есть и другие доказательства – все это есть в материалах». Дадаев опроверг ранее данные им признательные показания и заявил, что сделал это под давлением, напомнил Цакаев: «Защита будет строиться на материалах уголовного дела. Собранные следователями доказательства не соответствуют фактическим обстоятельствам дела».

Штраф за Сирию Пресненский райсуд Москвы признал блогера Антона Носика виновным в экстремизме и оштрафовал его на 500 000 руб. за пост в «Живом журнале» «Стереть Сирию с лица земли» и комментарии в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Через неделю руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании пятерых предполагаемых исполнителей, еще один подозреваемый – Беслан Шаванов погиб при задержании. На первых допросах Дадаев и Губашев признали вину и рассказали о слежке за Немцовым и убийстве, утверждает следствие, исполнителям должны были заплатить 15 млн руб. Организатором убийства следствие считает Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева). Следователи не смогли допросить ни Мухудинова, ни Геремеева.

Маловероятно, что политическая воля в отношении Кадырова изменится, учитывая 97,9%, полученных им на выборах главы республики, считает политолог Михаил Виноградов: «После этого в ближайшие полгода открытые выпады Москвы в адрес Кадырова маловероятны. С другой стороны, процесс по делу Немцова тоже вряд ли будет быстрым». Правоохранители до конца года будут сосредоточены на решении вопроса «кто здесь власть?» в Москве, поэтому им будет пока не до Чечни, полагает эксперт, если только не вскроется «какой-нибудь чеченский кейс, нацеленный на компрометацию одной из силовых структур». За полтора года с момента убийства «у всех интересующихся» сложилась примерная картинка произошедшего, добавляет Виноградов: «Но тут ситуация как с малазийским Boeing – картинка оформилась у всех, но никто не готов использовать это знание в своей игре». Никто не заинтересован в том, чтобы выходить на Кадырова через этот суд, согласен член научного совета центра «Карнеги» Алексей Малашенко: «Кадыров никому не мешает, тревожить его никто не будет. К тому же в последнее время он стал меньше всех раздражать. Будет волна негодования общественности, намеки, но ничего больше». Заказчиком кого-то назначат либо тема уйдет, полагает он: «Перестройка силовых структур на это никак повлиять не может. Она же идет инструментально, а не во имя изменения курса или поиска виновных по тем или иным делам. Все по-прежнему будут оставаться при своих».