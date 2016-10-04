Агитация не впечатлила

В течение 2016 г. люди, наоборот, более активно интересовались политикой и смотрели тематические передачи, но во время выборной кампании средние рейтинги оказались заметно ниже, чем в предыдущие месяцы

Интерес телезрителей к политической рекламе в период избирательной кампании по выборам в Госдуму 2016 г. оказался ниже, чем на предыдущих выборах, выяснили эксперты Havas Media. Это, по их мнению, было вызвано периодом отпусков и отсутствием реальной конкуренции между партиями. Больше всего рекламы на телевидении было у «Единой России», ЛДПР, в 2011 г. занимавшая первое место, сократила объемы почти на треть и осталась второй (см. график). Третье место по объему рекламы заняло не прошедшее в Думу «Яблоко», ставшее одной из немногих партий, которая нарастила объем телерекламы в сравнении с 2011 г.

Эксперты также сравнили объем партийной телеагитации за партсписки и за кандидатов по одномандатным округам. Так, реклама «Единой России» была распределена практически поровну между списком и одномандатными кандидатами. У ЛДПР явное предпочтение отдавалось партспискам, как и у «Яблока» с коммунистами. Наибольшую активность среди отдельных кандидатов, исходя из числа агитационных телесюжетов, проявили Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Олег Митволь («Зеленые»). В целом же сравнение рейтингов политических программ на телевидении показало, что в 2011 г. аудитория в течение года не проявляла к ним особого интереса, но после начала избирательной кампании произошел резкий рост показателей. В течение 2016 г. люди, наоборот, более активно интересовались политикой и смотрели тематические передачи, но во время выборной кампании средние рейтинги оказались заметно ниже, чем в предыдущие месяцы.

«Наши одномандатники сами распределяли свои бюджеты, но перед началом избирательной кампании мы на семинарах обсуждали, что телевизионная кампания для одномандатных округов неэффективна, так как в округе сложно таргетировать избирателя», – говорит Михаил Дегтярев (ЛДПР). Количество рекламы снизилось, по­тому что цены на нее выросли и она очень дорогая, объясняет он. У эсеров сокращение телерекламы было связано со сменой приоритетов, отмечает Михаил Емельянов («Справедливая Россия»): «Мы тратили основную часть денег на Центр защиты прав граждан, и время показало, что, возможно, это была неверная стратегия».

Речи о снижении интереса телезрителей к политике все-таки не идет, полагает директор по исследованиям Havas Media Алексей Рогатинский, снизился интерес к исключительно предвыборным передачам. «Это может объясняться целым рядом причин, среди которых как время выхода передач, так и сезонность – в ноябре – декабре 2011 г. их смотрели чаще, чем в августе – сентябре 2016 г.», – объясняет он. Если в 2011 г. в период выборов был явный всплеск интереса к политическим передачам, то для 2016 г. характерен стабильно высокий интерес к политической повестке в целом, уверен Рогатинский.