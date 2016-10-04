Евроскептикам не хватило явки

В воскресенье в Венгрии про­шел референдум об одобрении квот на распределение беженцев ЕС, однако он был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей (43% вместо необходимых по закону 50%). Из проголосовавших 98,3% (около 3,2 млн избирателей) поддержали политику правительства Виктора Орбана и высказались против предлагаемых ЕС квот. Тем не менее Орбан уже пообещал изменить конституцию Венгрии, чтобы результат референдума был признан законным, и заявил о намерении бороться с попытками ЕС навязать Венгрии неудобные для нее решения. В сентябре 2015 г. страны ЕС договорились о распределении 160 000 беженцев по всем странам союза, чтобы помочь Греции и Италии, которые первыми принимают поток мигрантов. План был рассчитан на два года и остается в силе, однако Австрия, Дания, Польша и Венгрия не приняли ни одного беженца по этой программе. За справедливое распределение принимаемых беженцев выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель, несмотря на снижение поддержки этой политики в Германии.

нет фото Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Мы можем гордиться, что мы, венгры, стали первой страной Евросоюза, которая высказала свое мнение по миграционному вопросу. Это отважное событие.

Орбан упустил момент, референдум нужно было провести год назад, когда через Венгрию пошел поток беженцев, критикует венгерского премьер-министра один из лидеров оппозиционной правой партии «Йоббик» – Мартон Дэндэши: «Год назад венгры кожей могли чувствовать этот кризис и однозначно одобрили бы предложение правительства, однако теперь эта тема не такая животрепещущая: стену на границе возвели, поток снизился. Орбан безответственно играл темой целый год и с ее помощью пытался отвлечь внимание от кризиса в экономике, здравоохранении, образовании, от роста коррупции, для него лично этот референдум играл огромную роль. Я только что вышел с заседания парламента, где Орбан представлял референдум в качестве своей победы, будто бы венгры никогда не были так едины, как сейчас, но видно, что и для него, и для его партии такой результат – огромное разочарование».

Партия «Йоббик» является третьей партией в парламенте (набрала 20,5% на парламентских выборах 2014 г.), уступая левой коалиции (25,5%) и правительственной коалиции Орбана (44,9%), при этом и левая, и правая оппозиция в понедельник потребовали отставки Орбана. Результат референдума, несмотря на браваду Орбана, ослабит его позиции и в Будапеште, и в Брюсселе, убежден Дэндэши: «Орбан должен последовать примеру Дэвида Кэмерона, который подал в отставку после Brexit, низкая явка показала его слабость внутри страны. В Брюсселе ему тоже нет больше доверия, ведь он не пользуется поддержкой собственного населения. У евробюрократов теперь есть карт-бланш. Они будут показывать на Будапешт и говорить: вот, правительство Венгрии было против миграции, провело референдум и проиграло, другим странам не стоит о таком и задумываться».