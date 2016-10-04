Статья опубликована в № 4174 от 04.10.2016 под заголовком: Слова

Ольга Васильева

«Нужно изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ».

Для этого, считает министр образования и науки, необходимо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы. («Интерфакс»)

Елена Мизулина

«Россиянки с радостью бы рожали, если бы у них было понимание, что им всегда и в любой ситуации помогут».

Член Совета Федерации предложила направлять средства, выделяемые на проведение абортов в рамках ОМС, на поддержку беременных женщин. («Ведомости»)

Андрей Парубий

«Я призываю все страны свободного мира, все международные организации дать жесткую оценку преследованию журналиста».

Спикер парламента Украины требует ввести для россиян визы в ответ на задержание в Москве корреспондента «Укринформа» по подозрению в шпионаже. («РИА Новости»)