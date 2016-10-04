Сближение доходов

«В то время как внимание мира в основном было сосредоточено [на росте неравенства], происходил более тихий процесс его сокращения, который не был замечен», – утверждает Франсиско Феррейра, отвечающий за программы изучения бедности во Всемирном банке (ВБ).

Имущественное неравенство в мире уменьшилось после финансового кризиса, свидетельствует новое исследование ВБ. Гораздо меньше людей стали жить за чертой бедности. Результаты исследования противоречат распространенному мнению, что быстрый экономический рост развивающихся стран был достигнут за счет роста социального неравенства. Между 2008 и 2013 гг. в большинстве стран имущественное неравенство сокращалось, а не росло – таких было вдвое больше, утверждает ВБ.

По данным ВБ, число людей, живущих менее чем на $1,9 в день, в 2013 г. снизилось до 767 млн человек (это 10,7% мирового населения). Для сравнения: в 2012 г. таких людей было 881 млн (12,4%), а в 1990 г. – 1,85 млрд (35%). Сейчас почти 650 млн из тех, кто живет в крайней нищете, по-прежнему находятся в странах Африки южнее Сахары и в Южной Азии. Особенно большого прогресса в борьбе с бедностью достигли страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китай и Индонезия.

В 60 из 83 изученных стран доходы 40% наименее обеспеченных людей выросли в 2008–2013 гг. На их долю приходится 67% мирового населения, отмечает ВБ. Кроме того, в 49 из 83 стран уменьшилось имущественное неравенство. Среди них Великобритания, где разрыв между богатыми и бедными сократился сильнее, чем в других промышленно развитых странах, а также США, Германия, Китай, Бразилия и Россия.

Методология Для изучения неравенства Всемирный банк сравнивал среднегодовое изменение доходов или потребления 40% наименее обеспеченных людей в каждой стране со среднегодовым изменением для всего населения в 2008–2013 гг.

Выводы ВБ идут вразрез с расхожим мнением, отмечает FT. Считалось, что рост экономики таких развивающихся стран, как Бразилия, Китай и Индия, в последние 30 лет привел к значительному сокращению неравенства между странами, но за счет роста неравенства внутри стран, особенно развитых. В последних, в частности, рабочие теряли места, не выдерживая конкуренции с производителями из развивающихся стран, тогда как богатые люди становились еще богаче благодаря росту стоимости финансовых активов. Однако доклад ВБ показывает, что на самом деле неравенство во многих развитых странах уменьшилось.

Изучив страны, которые смогли значительно снизить бедность в последние годы (Бразилия, Камбоджа, Танзания и др.), ВБ выделил наиболее эффективные стратегии: инвестиции в питание и образование детей, расширение охвата населения здравоохранением, всеобщее образование, вложения в инфраструктуру в сельской местности; денежные трансферты бедным семьям и использование прогрессивного налогообложения. «Некоторые из этих мер могут повлиять на неравенство быстро, другие – более постепенно. Ни одна из них не является панацеей. Но у всех [эффективность] подтверждается убедительными доказательствами, и у стран есть финансовые и технические возможности для реализации многих из них», – заявил президент ВБ Джим Ён Ким. То, что странам удалось снизить бедность и неравенство в условиях слабого роста мировой экономики, Ким назвал «впечатляющим» достижением. Но «пока не удастся ускорить мировой [экономический] рост и сократить неравенство, есть риск не достичь цели ВБ – положить конец крайней бедности к 2030 г.», предупредил он.