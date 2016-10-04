Цифры. Тенденции. События

Экономика остановилась

Спад экономики в августе остановился в годовом выражении – ВВП не изменился по сравнению с августом 2015 г. после падения на 0,8% в июле. Такая оценка приводится в мониторинге Минэкономразвития. Последний раз экономика не снижалась в годовом выражении в декабре 2014 г. С учетом очистки от сезонного фактора ВВП в августе вырос на 0,3% после стабилизации в мае – июле. В целом за январь – август ВВП, по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2015 г. Интерфакс

Оценка долга

При оценке устойчивости долга Украины МВФ учитывает реструктуризацию еврооблигаций на $3 млрд, принадлежащих России. Согласно отчету миссии фонда соглашение о реструктуризации будет достигнуто. В отчете отмечается, что Россия и Украина продолжают переговоры о реструктуризации долга, пока, впрочем, безуспешно. В октябре 2015 г. держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на $14,36 млрд и 600 млн евро поддержали их реструктуризацию. Интерфакс

Сэкономить на солнце

Саудовская Аравия решила с 1 октября перейти с исламского лунного календаря Хиджры на солнечный григорианский календарь, чтобы сэкономить на зарплате госслужащим, пишет The Independent. В кабинете министров подсчитали, что работники бюджетной сферы недополучат зарплату за 11 дней. Исламский лунный календарь состоит из 12 месяцев длительностью 29 или 30 дней. Таким образом, бюджетники будут получать ту же сумму за год, в котором будет на 11 рабочих дней больше. Интерфакс