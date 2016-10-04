ЦБ пересмотрел взгляд на банки

Вчера Центробанк объявил о перестановках в руководстве. Первый зампред Алексей Симановский, курировавший банковский надзор и регулирование, с 17 октября станет советником председателя Эльвиры Набиуллиной. Зампред Михаил Сухов, отвечавший в том числе за лицензирование и системно значимые банки, покинет Банк России.

«Я очень признательна Алексею Симановскому и Михаилу Сухову за огромную проделанную работу по совершенствованию регулирования и оздоровления банковского сектора, смягчению воздействия внешних шоков для российских банков», – говорится в комментариях председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на сайте регулятора. ЦБ проделал большую работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых участников рынка, стало очевидно, что для решения накопившихся проблем «недостаточно настройки и интенсификации работы в рамках существующей надзорной практики, необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы», указано в сообщении председателя.

Этим займется первый зампред Дмитрий Тулин – он заменит Симановского. Тулин работал в надзорном блоке ЦБ в 2004–2006 гг. и вернулся в январе 2015 г., чтобы после тяжелейшего кризиса на валютном и денежном рынках курировать денежно-кредитную политику (в начале 90-х гг. он курировал валютный рынок). Теперь этим займется сама Набиуллина, а Тулин возглавит комитет банковского надзора и будет отвечать за весь надзорный блок, курируя зампредов ЦБ Василия Поздышева и Владимира Сафронова. Формат, когда за денежно-кредитную политику отвечает лично председатель ЦБ, является вполне стандартным решением, принятым во многих странах мира, приводятся слова Набиуллиной на сайте регулятора.

Надзорный блок ждут не только кадровые изменения, но и структурные. ЦБ планирует централизовать надзор: усилить надзорную вертикаль, передать больше полномочий и значительно усилить ответственность за надзорные действия, говорится в сообщении Набиуллиной. Из него следует, что регулятор создаст три новых департамента. Будет создан отдельный департамент анализа рисков, он будет оценивать риски как банков, так и других организаций. Единого подхода для всех секторов финансового рынка будет придерживаться и создаваемый департамент ликвидации и оздоровления финансовых институтов. Департаменты, отвечавшие за вопросы допуска на рынок кредитных и некредитных организаций, будут объединены.

Не туда смотрели Дмитрий Тулин, партнер Deloitte & Touche, «Аналитический банковский журнал», 2009 г.

«Надзорная работа должна проводиться в целях раннего выявления финансовых проблем в банках, предотвращения банковских крахов и минимизации потерь, но такой работой в Центральном банке пока заниматься не умеют, а главное – не хотят. Еще в 2002–2003 гг. руководители Центрального банка декларировали совершенно правильные цели в развитии банковского надзора. Ошибка лидеров Центрального банка заключается в том, что они так и не решились на принципиальные организационные изменения, в которых остро нуждается надзорный блок».

Кто возглавит новые структуры, ЦБ не сообщил.

Тулин давно хотел курировать надзор, знает человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Решение об уходе Симановского и Сухова зрело в течение длительного времени, говорит собеседник «Ведомостей». Один из федеральных чиновников сказал, что недовольство надзором бурлило в ЦБ довольно давно.

Тулин – чрезвычайно порядочный человек и очень хорошо разбирается в тематике, говорит зампред правления Сбербанка Белла Златкис, с тех пор, как он курировал надзор, многое успело поменяться, но для специалиста его уровня это не будет проблемой, считает она. «Я знаю Дмитрия Владиславовича с 1989 г. и могу охарактеризовать его как выдающегося профессионала, человека исключительной порядочности с незыблемыми морально-этическими принципами.

Нет ни малейших сомнений в том, что он успешно продолжит руководить банковским надзором и иным возлагаемым на него функционалом», – говорит предправления «Юникредит банка» Михаил Алексеев.

Назначение Тулина на банковский надзор выглядит странным, не согласен владелец банка из топ-100: «Тулин – член старой команды, он занимался надзором еще при первом зампреде ЦБ Андрее Козлове. С тех времен очень много что изменилось, и есть некоторые опасения относительно его назначения. Все-таки Сухов и Симановский были мастодонтами». Он полагает, что более ожидаемым для рынка было назначение Поздышева.

Симановский проработал в ЦБ 30 лет, из них 20 – в банковском надзоре. С 1986 г. он работал в Госбанке СССР, в 1992–1996 гг. был замначальника главного управления ЦБ по городу Москве, после чего до 2011 г. возглавлял департамент в ЦБ, курировавший надзор. В 2011 г. стал зампредом ЦБ, а год спустя – первым зампредом.

Сухов трудился в ЦБ 23 года, в надзоре – 20 лет. С 1996 по 2001 г. работал в департаменте пруденциального банковского надзора, в 2002–2012 гг. возглавлял департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления Банка России. В 2012 г. стал зампредом ЦБ.

«То, что Симановский покидает свой пост, неожиданная для нас новость», – говорит руководитель банка из топ-20. По его словам, ничто не предвещало таких кадровых перестановок. Другой банкир с ним не согласен: слухи о возможном уходе Сухова витали уже пару лет, а отставки Симановского все ожидали в связи с возрастом.

Судя по всему, для банкиров это означает: «Добро пожаловать в новый мир!», иронизирует финансист, занимающийся GR. Тулин, конечно, многим знаком много лет и у него есть опыт работы в надзоре при Козлове, однако он продлился всего полтора года, а этого мало, считает собеседник «Ведомостей».

«Эпоха закончилась – баста», – констатирует предправления госбанка. Недостатков у надзора было много, говорит он, почти все банки, которые падали, имели очевидные проблемы, хорошо известные рынку. «Почему так происходило – вопрос. Возможно, не смогли правильно и своевременно организовать доступ информации от среднего звена надзора его руководству», – размышляет он.

Представитель ЦБ на дополнительные вопросы «Ведомостей» не ответил. Сухов и Тулин на звонки и сообщения «Ведомостей» не ответили. Связаться с Симановским не удалось.