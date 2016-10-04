«Сургут» гарантий не дает

За 2015 г. «Сургутнефтегаз» получил 751,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (за первое полугодие 2016 г. компания зафиксировала убыток – 142 млрд руб.), следует из отчетов компании

«Сургутнефтегаз» обзавелся положением о дивидендной политике. Но для акционеров ничего не поменялось. Гарантированы лишь выплаты на привилегированные акции – 10% чистой прибыли

Совет директоров одной из самых богатых компаний в России – «Сургутнефтегаза» одобрил положение о дивидендной политике, сообщила компания. Но никаких дополнительных гарантий для акционеров документ не предусматривает. В нем лишь говорится, что компания будет платить дивиденды по привилегированным акциям в 10% чистой прибыли. При этом выплаты на одну такую бумагу не могут быть меньше дивидендов на обыкновенные акции.

Близкий к компании человек объясняет, что «Сургутнефтегаз» следует утвержденному ЦБ Кодексу корпоративного управления. Четких сроков завершения процесса нет, но в компании уже появились независимые директора и ряд новых положений, которых требует кодекс, отмечает он. Представитель «Сургутнефтегаза» от комментариев отказался.

Никаких сюрпризов инвесторы от «Сургутнефтегаза» и не ждали, говорит аналитик UBS Максим Мошков. Тем не менее капитализация компании на Московской бирже в понедельник снизилась на 1,9% до 1,3 трлн руб. Связано это прежде всего с укреплением рубля: он вырос на 0,49% до 62,33 руб./$, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, укрепление рубля может негативно сказаться на пересчете курсовых разниц компании и привести к снижению чистой прибыли по итогам года или даже к убытку.

«Сургутнефтегаз» даже при убытке скорее всего будет платить хотя бы минимальные дивиденды на привилегированные акции, чтобы они не стали голосующими, считает Полищук. Кроме того, даже при отсутствии прибыли по итогам 2016 г. деньги у компании имеются, указывает Мошков. Его финансовая подушка – $36 млрд.

За 2015 г. «Сургутнефтегаз» получил 751,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (за первое полугодие 2016 г. компания зафиксировала убыток – 142 млрд руб.), следует из отчетов компании. На годовом собрании акционеры одобрили дивиденды за прошлый год – 74,7 млрд руб., из них на привилегированные акции компания заплатит 53,3 млрд, а на обычные – 21,4 млрд (7,09 и 2,85% чистой прибыли соответственно; см. график).

Было бы правильно, если бы совет директоров принял решение направлять 40% чистой прибыли по МСФО на дивиденды по обоим типам акций, говорит директор Prosperity Capital Management Александр Бранис.

Другие российские нефтегазовые компании платят больше. «Роснефть» и «Лукойл» платят «не менее 25% чистой прибыли» по МСФО. Первая заплатила за прошлый год 124,5 млрд руб. (35% чистой прибыли по МСФО), вторая – 150,5 млрд руб. (43,3% чистой прибыли по МСФО). Мошков отмечает, что дивидендная доходность по обыкновенным акциям у «Сургутнефтегаза» – 1–2%, в то время как у «Роснефти» – порядка 4–5%, у «Лукойла» – 6–7%.