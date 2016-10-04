Фестиваль «Шостакович. Избранное» пройдет в Большом театре

С 5 по 29 октября в Бетховенском зале Большого театра состоятся концерты фестиваля камерной музыки «Шостакович. Избранное», посвященного 110-летию со дня рождения композитора. Автор и художественный руководитель фестиваля – пианист Алексей Гориболь. В программе фестиваля камерные, камерно-вокальные, инструментальные и хоровые произведения – как широко известные, такие как «Сатиры» и Фортепианный квинтет, так и менее исполняемые, как, например, «Семь стихотворений Александра Блока» и вокальный цикл на стихи британских поэтов. Одним из главных событий фестиваля станет исполнение «Антиформалистического райка», который прозвучит на первом концерте 5 октября. Полностью расписание фестиваля «Шостакович. Избранное» приводится на сайте Большого театра. Colta.Ru

Мосгорнаследие прорабатывает проект реставрации Шуховской башни

Мосгорнаследие совместно с Министерством культуры прорабатывает проект реставрации Шуховской башни. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. «В этом году полностью завершены все противоаварийные работы. Внутри башни выстроена металлическая конструкция, на которую приходятся все основные нагрузки. Сейчас мы совместно с Министерством культуры России прорабатываем проект ее дальнейшей реставрации», – сообщил Емельянов в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии. По его словам, сейчас специалисты должны подготовить и актуализировать проект реставрации телебашни и разобраться со сроками проведения работ. «Когда все работы будут завершены, мы включим башню в наш проект популяризации объектов культурного наследия, поэтому, возможно, будут и экскурсии. Шуховская башня, несомненно, – шедевр мировой архитектуры и инженерного искусства, требующий особого внимания», – отметил Емельянов. Башня была построена инженером Владимиром Шуховым в 1922 г. ТАСС