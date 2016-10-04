Отставка Кармазинова

Кармазинов возглавлял «Водоканал» с 1987 г., до этого занимал руководящие должности в Кронштадтском райисполкоме, райкоме КПСС и Совете народных депутатов

Феликс Кармазинов уходит с поста гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Его заявление об увольнении по собственному желанию подписал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Кармазинов работает до 6 октября, в этот день ему исполняется 73 года. Исполняющим обязанн­ости гендир­ектора станет его заместит­ель Евг­ений Целиков­.

Кармазинов возглавлял «Водоканал» с 1987 г., до этого занимал руководящие должности в Кронштадтском райисполкоме, райкоме КПСС и Совете народных депутатов.

Для ухода были личные причины, полагает знакомый Кармазинова. Претенденты на директорский пост периодически появлялись, но Кармазинов оставался на своем месте – он смог найти общий язык со всеми руководителями города почти за 30 лет, вспоминает он.

Кармазинов долго работал с Целиковым и оставляет его в качестве своего преемника, серьезных изменений в работе «Водоканала» ожидать не стоит, полагает другой знакомый директора.

У застройщиков никогда не было проблем с «Водоканалом»: сроки и условия подключения были предсказуемыми и всегда выполнялись, говорит один из девелоперов. Кармазинов сдерживал рост тарифов и только за одно это его уважали представители бизнес-структур, добавляет он, уточняя, что общаться с Кармазиновым не очень просто. По его словам, настал момент неопределенности: предприятие требует больших инвестиций для развития новых территорий, перехода на 100%-ную очистку всех стоков и повышения качества воды – это огромные деньги и проблемы.