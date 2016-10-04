Ввод жилья упал в сентябре

С января по сентябрь в Петербурге было построено 1,96 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба комитета по строительству. Это на 1% больше, чем было сдано за аналогичный период годом ранее. В сентябре было сдано в эксплуатацию 94 264 кв. м жилья, это на 32% меньше, чем в сентябре 2015 г. Ведомости

Рантье пошли работать

В Петербурге зарегистрирован максимальный уровень занятости населения за всю историю наблюдений, сообщил заместитель председателя комитета по труду и занятости Николай Рогачев. По итогам III квартала 2016 г. зарегистрирован уровень занятости населения в 73,5% от экономически активного населения, годом раньше он составлял 72,1%, сказал Рогачев. По словам чиновника, массовый выход петербуржцев на работу связан со снижением реальных доходов. Возможно, и так называемые рантье, которые ранее могли зарабатывать достаточно средств сдачей недвижимости, из-за изменений на рынке аренды были вынуждены находить новые источники доходов, отметил он. Интерфакс

Продажи смартфонов растут

В первом полугодии 2016 г. продажи мобильных телефонов и смартфонов в Петербурге выросли на 8% по сравнению с тем же периодом 2015 г. – до 0,87 млн, подсчитали в «Евросети». Рынок в денежном выражении составил 9,3 млрд руб. (прирост на 49%). Средняя цена на устройство выросла на 37% до 10 700 руб. Ведомости

Старт «Галактики»

ГК «Эталон» начала строительство своего крупнейшего в Петербурге проекта – на территории бывшего Варшавского вокзала. Выдано разрешение на строительство первого дома площадью 37 000 кв. м. Всего проект «Галактика» предполагает строительство 838 000 кв. м на 38 га вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала. Ведомости