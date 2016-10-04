Цифры. Тенденции. События

Руководство больницы в Крыму уволили из-за зарплат

Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за восемь месяцев 2016 г. пять руководителей республиканской больницы имени Семашко, не считая главного врача, получили 12,03 млн руб. зарплаты. Например, главный бухгалтер назначил себе зарплату в 500 000 руб., а четыре заместителя главврача получали от 350 000 до 800 000 руб. Глава Крыма потребовал от министра здравоохранения республики Александра Голенко уволить главврача больницы и его заместителей и подобрать новые кадры. Интерфакс

Петербуржцы заняты больше других

В Петербурге зарегистрирована максимальная занятость за всю историю наблюдений – 73,5% экономически активного населения, сообщил заместитель председателя комитета по труду и занятости Николай Рогачев.

По его словам, массовый выход петербуржцев на работу связан со снижением реальных доходов. В том числе и горожане, которые ранее не работали и жили на доходы от сдачи недвижимости в аренду, начали искать новые источники доходов, отметил Рогачев. Официальная безработица в Петербурге составляет 1,6% – это самый низкий показатель в России, подчеркнул Рогачев. Средняя начисленная зарплата в III квартале этого года в Петербурге составила 48 400 руб. Интерфакс

Докеры вышли на митинг

Около 250 докеров Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) вышли на митинг, протестуя против прошедшего в начале октября сокращения работников. Как сообщил активист Российского профсоюза докеров ВМТП Александр Толкачев, сократили 35 докеров – механизаторов контейнерного терминала, еще 10 человек уволились по собственному желанию и их митингующие требуют восстановить, рассказал Толкачев. Как сообщил пресс-секретарь ВМТП Михаил Соколов, из-за падения грузопотока на Дальнем Востоке порт вынужден сократить 59 человек. Интерфакс