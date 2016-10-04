Статья опубликована в № 4175 от 05.10.2016 под заголовком: Вкратце

Фермерам увеличат помощь

Возмещение капитальных затрат на строительство молочных ферм в 2017 г. может увеличиться с 20 до 35%, а в Дальневосточном округе – до 40%, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Минсельхоз уже подготовил соответствующий проект постановления. ТАСС

Арахис не пустили в Россию

Сотрудники управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю задержали в порту Новороссийск прибывшую из Аргентины партию арахиса весом 44 т, сообщила служба. Экспертиза подтвердила наличие в продукции плесени и запретила ввоз. Интерфакс