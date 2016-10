Sistema погружается в виртуальные миры

Венчурный фонд Sistema VC приобрел 25% компании Luden.io – разработчика игр для виртуальной и дополненной реальности, рассказал руководитель фонда Алексей Катков. Сумма сделки составила 65 млн руб. Полученные инвестиции компания потратит на создание новых игр для Google Daydream и других платформ виртуальной реальности.

Технологии виртуальной реальности (VR) пока находятся на начальном пути, но уже на взлете – число играющих будет расти с появлением на рынке большего количества устройств (шлемы и очки. – «Ведомости»), говорит Катков.

Sistema VC – венчурный фонд АФК «Система» размером в 10 млрд руб., он фокусируется на инвестициях в проекты в области интернета вещей, рекламных и финансовых технологий, в торговые онлайн-площадки, игры. Свою первую сделку фонд совершил в июле этого года.

Luden.io – VR-подразделение крупного российского разработчика игр Nival, основанного в 1996 г. Сергеем Орловским. Самый известный игровой проект Nival – Heroes of Might and Magic V («Герои магии и меча V»), пятая часть известной стратегической игры, права на которую принадлежат французской Ubisoft. Также Nival создала «Блицкриг», Silent Storm, «Демиургов» и «Аллоды». В 2010 г. Nival стала частью Mail.ru Group и поменяла название, Орловский покинул группу и с 2011 г. продолжил бизнес под единым брендом Nival. Mail.ru Group получила долю в новой компании (условия не раскрывались), а в 2013 г. Nival привлекла $6 млн от фонда Almaz Capital.

В 2015 г. Nival начала разрабатывать образовательные игры для виртуальной реальности. А этим летом подразделение по разработке VR-проектов было выделено в отдельную компанию Luden.io, говорит Орловский. Компания продолжает разрабатывать проекты InMind и InCell – игры с научной составляющей, выпущенные в прошлом году и посвященные изучению биологии в игровой форме. Также компания готовит вторую версию игры InMind 2. Сама игра, как и первые две, будет бесплатной, но предполагается монетизация по модели free-to-play: пользователям предложат заплатить за дополнительные возможности или уровни внутри игры.

Матрица для пользователя По прогнозам Goldman Sachs, к 2025 г. рынок игр для виртуальной реальности составит $11,6 млрд, в них будет играть более 216 млн человек. Рынок трансляции мероприятий в VR достигнет $4,1 млрд и 95 млн пользователей, доходы киноиндустрии от VR – $3,2 млрд и 79 млн зрителей, продажи товаров через сервисы с использованием VR – $1,6 млрд и 32 млн пользователей, доходы от применения VR в образовании – $700 млн и 15 млн пользователей.

Luden.io стала одной из первых компаний, которая начала в этом году разрабатывать игры для Google Daydream. Это платформа для игр виртуальной реальности для мобильных устройств Android, она включает в себя специальные приложения, смартфон с поддержкой VR и контроллер. Ранее Google уже выпустил недорогое устройство для VR – очки Google Cardboard.

По словам Орловского, в мире продано больше 100 млн Cardboard, это самое массовое устройство для VR благодаря своей цене – от $15. Другие VR-устройства значительно дороже, продолжает он: Gear VR стоит $100–150, Play Station VR – около $500, HTC Vive – $800, шлем Oculus Rift – $600–800 (также он требует мощного компьютера). Стоимость комплекта Google Daydream составит $79.

Juniper Research прогнозирует, что к 2020 г. рынок VR-устройств достигнет $4 млрд. Больше всего устройств продается в США, говорит Орловский, поэтому там находятся и основные пользователи игр виртуальной реальности, в том числе и от Luden.io. У игры этой компании InCell около 1,8 млн игроков, тогда как всего в мире, по данным Орловского, около 10 млн пользователей VR-игр.

Mail.ru Group в сентябре показала свою первую игру для виртуальной реальности – VR Invaders. Это научно-фантастический шутер для ПК с использованием VR-контроллеров HTC Vive или шлемов Oculus Rift.

Google Daydream и HTC Vive/Oculus изначально ориентированы на несколько разные сегменты аудитории, замечает представитель Mail.ru Group. Первая рассчитана на более массового потребителя за счет того, что в качестве аппаратной части фактически используются обычные смартфоны. Вторая же по своей сути является high-end VR, ориентированной на тех, кто ищет более серьезного погружения в виртуальную реальность за счет более высокого уровня графики и комплексной системы трекинга (точного отслеживания положения тела игрока и «отражения» его в виртуальном мире), объясняет он.

Oculus и Vive были выбраны Mail.ru для первого шага в сегменте «виртуальной реальности», поскольку на момент старта проекта они были более завершенными – как с технической точки зрения, так и с точки зрения проработки инфраструктуры разработки, продолжает представитель группы. Хотя разработка под high-end стоит несколько дороже, эта разница не кардинальна, замечает он. Более того, учитывая текущую ситуацию на рынке VR, вложив несколько больше в исследования на начальном этапе, Mail.ru может в будущем оказаться на самом переднем крае разработки для систем виртуальной реальности.

Руководитель проекта «Игры Mail.ru» Александр Кузьменко говорил ранее, что сейчас виртуальная реальность – это «паровой двигатель» индустрии развлечений: то, что будет придумано в VR сегодня, станет стандартом индустрии завтра. Он приводил данные компании SuperData, согласно которым рынок VR к 2020 г. достигнет $40 млрд, из них почти 60% будут получать разработчики контента – игр, приложений и т. п.