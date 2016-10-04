Статья опубликована в № 4175 от 05.10.2016 под заголовком: Sistema погружается в виртуальные миры

Sistema погружается в виртуальные миры

Венчурный фонд «Системы» вложил 65 млн руб. в разработчика игр для виртуальной реальности Luden.io. В его игры играет каждый пятый геймер, пользующийся виртуальной реальностью
Технологии виртуальной реальности (VR) находятся на начальном пути, но уже на взлете
Технологии виртуальной реальности (VR) находятся на начальном пути, но уже на взлете
М. Стулов / Ведомости

Венчурный фонд Sistema VC приобрел 25% компании Luden.io – разработчика игр для виртуальной и дополненной реальности, рассказал руководитель фонда Алексей Катков. Сумма сделки составила 65 млн руб. Полученные инвестиции компания потратит на создание новых игр для Google Daydream и других платформ виртуальной реальности.

Технологии виртуальной реальности (VR) пока находятся на начальном пути, но уже на взлете – число играющих будет расти с появлением на рынке большего количества устройств (шлемы и очки. – «Ведомости»), говорит Катков.

Sistema VC – венчурный фонд АФК «Система» размером в 10 млрд руб., он фокусируется на инвестициях в проекты в области интернета вещей, рекламных и финансовых технологий, в торговые онлайн-площадки, игры. Свою первую сделку фонд совершил в июле этого года.

Luden.io – VR-подразделение крупного российского разработчика игр Nival, основанного в 1996 г. Сергеем Орловским. Самый известный игровой проект Nival – Heroes of Might and Magic V («Герои магии и меча V»), пятая часть известной стратегической игры, права на которую принадлежат французской Ubisoft. Также Nival создала «Блицкриг», Silent Storm, «Демиургов» и «Аллоды». В 2010 г. Nival стала частью Mail.ru Group и поменяла название, Орловский покинул группу и с 2011 г. продолжил бизнес под единым брендом Nival. Mail.ru Group получила долю в новой компании (условия не раскрывались), а в 2013 г. Nival привлекла $6 млн от фонда Almaz Capital.

В 2015 г. Nival начала разрабатывать образовательные игры для виртуальной реальности. А этим летом подразделение по разработке VR-проектов было выделено в отдельную компанию Luden.io, говорит Орловский. Компания продолжает разрабатывать проекты InMind и InCell – игры с научной составляющей, выпущенные в прошлом году и посвященные изучению биологии в игровой форме. Также компания готовит вторую версию игры InMind 2. Сама игра, как и первые две, будет бесплатной, но предполагается монетизация по модели free-to-play: пользователям предложат заплатить за дополнительные возможности или уровни внутри игры.

Матрица для пользователя

По прогнозам Goldman Sachs, к 2025 г. рынок игр для виртуальной реальности составит $11,6 млрд, в них будет играть более 216 млн человек. Рынок трансляции мероприятий в VR достигнет $4,1 млрд и 95 млн пользователей, доходы киноиндустрии от VR – $3,2 млрд и 79 млн зрителей, продажи товаров через сервисы с использованием VR – $1,6 млрд и 32 млн пользователей, доходы от применения VR в образовании – $700 млн и 15 млн пользователей.

Luden.io стала одной из первых компаний, которая начала в этом году разрабатывать игры для Google Daydream. Это платформа для игр виртуальной реальности для мобильных устройств Android, она включает в себя специальные приложения, смартфон с поддержкой VR и контроллер. Ранее Google уже выпустил недорогое устройство для VR – очки Google Cardboard.

По словам Орловского, в мире продано больше 100 млн Cardboard, это самое массовое устройство для VR благодаря своей цене – от $15. Другие VR-устройства значительно дороже, продолжает он: Gear VR стоит $100–150, Play Station VR – около $500, HTC Vive – $800, шлем Oculus Rift – $600–800 (также он требует мощного компьютера). Стоимость комплекта Google Daydream составит $79.

Juniper Research прогнозирует, что к 2020 г. рынок VR-устройств достигнет $4 млрд. Больше всего устройств продается в США, говорит Орловский, поэтому там находятся и основные пользователи игр виртуальной реальности, в том числе и от Luden.io. У игры этой компании InCell около 1,8 млн игроков, тогда как всего в мире, по данным Орловского, около 10 млн пользователей VR-игр.

Mail.ru Group в сентябре показала свою первую игру для виртуальной реальности – VR Invaders. Это научно-фантастический шутер для ПК с использованием VR-контроллеров HTC Vive или шлемов Oculus Rift.

Google Daydream и HTC Vive/Oculus изначально ориентированы на несколько разные сегменты аудитории, замечает представитель Mail.ru Group. Первая рассчитана на более массового потребителя за счет того, что в качестве аппаратной части фактически используются обычные смартфоны. Вторая же по своей сути является high-end VR, ориентированной на тех, кто ищет более серьезного погружения в виртуальную реальность за счет более высокого уровня графики и комплексной системы трекинга (точного отслеживания положения тела игрока и «отражения» его в виртуальном мире), объясняет он.

Oculus и Vive были выбраны Mail.ru для первого шага в сегменте «виртуальной реальности», поскольку на момент старта проекта они были более завершенными – как с технической точки зрения, так и с точки зрения проработки инфраструктуры разработки, продолжает представитель группы. Хотя разработка под high-end стоит несколько дороже, эта разница не кардинальна, замечает он. Более того, учитывая текущую ситуацию на рынке VR, вложив несколько больше в исследования на начальном этапе, Mail.ru может в будущем оказаться на самом переднем крае разработки для систем виртуальной реальности.

Руководитель проекта «Игры Mail.ru» Александр Кузьменко говорил ранее, что сейчас виртуальная реальность – это «паровой двигатель» индустрии развлечений: то, что будет придумано в VR сегодня, станет стандартом индустрии завтра. Он приводил данные компании SuperData, согласно которым рынок VR к 2020 г. достигнет $40 млрд, из них почти 60% будут получать разработчики контента – игр, приложений и т. п.

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