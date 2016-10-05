«Газпром» и ЧТПЗ изготовят новые трубы

«Газпром» и ЧТПЗ подписали дорожную карту по производству труб нового поколения с применением лазерной сварки: ЧТПЗ разработает для «Газпрома» технологические решения по изготовлению прямошовных труб большого диаметра (ТБД) из традиционных и высокопрочных сталей с использованием лазерной сварки. «Этот метод для серийного изготовления ТБД будет применен впервые в мировой практике», – сообщил «Газпром». Сейчас трубы диаметром свыше 530 мм изготавливаются исключительно с применением электродуговой сварки. Поставка «Газпрому» первых серийных партий предполагается в 2020–2021 гг. Интерфакс

EBITDA «Совкомфлота» снизится

«Совкомфлот» по итогам 2016 г. ожидает незначительное снижение EBITDA по сравнению с 2015 г., сообщил первый заместитель гендиректора компании Евгений Амбросов. Причины – в резком падении спотового рынка на 35–40%, которое наблюдается с начала года в основных секторах мирового танкерного рынка. Интерфакс

«Транснефть» сообщила о росте тарифа через Белоруссию

«Транснефть» проинформировала Министерство энергетики и нефтегазовые компании об увеличении тарифов на транзит нефти белорусской стороной с 10 октября, сообщил представитель «Транснефти». «Одновременно мы проинформировали компании, что Россия проводит работу по отмене постановления Белоруссии от 28 сентября 2016 г., согласно которому тарифы на транзит российской нефти повышаются в среднем на 50%. В рамках урегулирования данного вопроса «Транснефть» осуществит возврат или зачет излишне уплаченных сумм в соответствии с условиями договоров», – заявил собеседник. Интерфакс