Подписано соглашение о «Балтийском СПГ»

«Газпром» и Shell подписали соглашение, определяющее финансовую модель проекта «Балтийского СПГ». Соглашение предусматривает диспропорциональное финансирование со стороны Shell и оговаривает маркетинговую модель проекта. Интерфакс

«Уральские авиалинии» полетят из «Жуковского»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» (пятая в России по количеству пассажиров) намерена включить в зимнее расписание полеты из аэропорта «Жуковский» в несколько городов СНГ. Компания планирует запустить рейсы из «Жуковского» в Астану (четыре раза в неделю), Душанбе (три раза в неделю), Худжанд (два раза в неделю) и Ош (два раза в неделю). В «Уральских авиалиниях» подтвердили намерение открыть полеты по этим направлениям с 31 октября. Сейчас из «Жуковского» летает только «Белавиа» – в Минск семь раз в неделю. ТАСС

«Газпром» объяснил рост добычи

Семимесячное снижение добычи «Газпрома» в последние два месяца сменилось ростом из-за увеличения экспорта, сказал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов: «Думаю, тренд сохранится и в IV квартале». В августе добыча «Газпрома» выросла на 8%, в сентябре – на 10%. Интерфакс

Иран меняет правила нефтедобычи

Иран подпишет несколько контрактов нового типа в нефтегазовой сфере с иностранными компаниями до конца 2016 г., заявил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане. Новые правила регулируют порядок заключения договоров в области нефте- и газодобычи, определяют права, обязанности и ответственность сторон, их финансовые взаимоотношения. Они радикально отличаются от прежних. Внесено более 150 крупных и мелких изменений, добавлено четыре статьи к 11 уже существующим. Зангане отметил, что многие иностранные компании заинтересованы участвовать в иранских нефтяных проектах. ТАСС

ГАЗ увеличит экспорт

Группа ГАЗ в 2016 г. планирует поставить на экспорт более 16 000 автомобилей (+10%), заявил директор группы по развитию международного бизнеса Леонид Долгов: «В этом году доля экспорта в продажах, несмотря на проседание рынков СНГ, в первую очередь Казахстана, будет чуть выше 20%. Возможности роста лежат за пределами СНГ». По словам гендиректора корпорации «Русские машины» (основной владелец группы ГАЗ) Манфреда Айбека, группа уже присутствует в 40 странах, а в 2019 г. планирует начать сборку во Вьетнаме легких коммерческих автомобилей и автобусов. Интерфакс