От редакции: Здравствуй, миф

Во вторник Минюст признал Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» иностранным агентом. Решение было принято после внеплановой проверки, как и в случае с «Левада-центром». До этого иностранными агентами были признаны Правозащитный центр «Мемориал» и региональные организации в Рязани, Коми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Если решение не будет отменено («Мемориалу» дано 15 дней, чтобы его оспорить), оно значительно затруднит контакты организации с госорганами, что отразится на образовательной, просветительской и исследовательской деятельности.

В решении Минюста сразу два сюрреалистических момента. Во-первых, оно противоречит постановлению Конституционного суда от 8 апреля 2014 г., по которому иностранным агентом может быть признана только российская НКО, «что исключает отнесение к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, международных и иностранных организаций, включая их представительства (филиалы), открытые на территории Российской Федерации». Во-вторых, среди заявлений «Мемориала», в которых обнаружены признаки политической деятельности (среди них заявления в связи с решением о вводе войск на Украину, убийством Бориса Немцова, введением в УК статьи о «реабилитации нацизма»), – критика неконституционности самого закона об иностранных агентах. Интересный пример юридической рекурсии.

«Мемориал» – одна из старейших и авторитетнейших в России и за ее пределами исследовательских и правозащитных организаций. Его правозащитная деятельность стала естественным продолжением исследований истории политических репрессий и сохранения памяти о жертвах и виновниках Большого террора. Исторический анализ репрессий заставляет делать неизбежные политические выводы, ставить под сомнение до сих пор живое убеждение, что величие государства важнее жизни и свободы отдельного человека.

Трудно не усмотреть рифму в том, что признание иностранным агентом организации, занимающейся критической деконструкцией мифов о прошлом, совпало с обсуждением научности докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского (заседание диссовета УрФУ отложено). Министр пишет во введении: «Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда», декларируя как раз мифологизаторский подход к истории.