«Платон» в обмен на плутоний

На статью «Плутоний в обмен на ВВП» (№ 185 от 4.10.2016, стр. 05)

Странно, что [Путин] не потребовал от Америки оплаты стараний семьи Ротенберг по созданию системы «Платон» и компенсации ущерба сотовых операторов России от закона Яровой.

Всеволод Богомазов, Санкт-Петербург

Работающий пенсионер полезен

На статью «Накопи себе сам» (№ 179 от 26.09.2016, стр. 06)

Анализируя пенсионную систему, нужно учитывать следующие очевидные вещи:

1) пенсия пенсионерами заработана, и невыплата ее работающим пенсионерам – это все равно что не платить молодым работникам их зарплату;

2) работающие пенсионеры обеспечивают своим текущим трудом новые поступления и в Пенсионный фонд, и в бюджет и тем самым как минимум обеспечивают собственную «самоокупаемость», а те работающие пенсионеры, доходы которых превышают за год 1,5 млн руб., обеспечивают пенсию другим пенсионерам, исходя из чего работающих пенсионеров надо не «гнобить» и сокращать их численность, а холить и лелеять, для того чтобы их доля увеличивалась.

Петр Мягков, Москва

Самиздат и «Голос Америки»

На статью «Рынок фильтров» (№ 177 от 22.09.2016, стр. 01)

Публичное объявление о планах по дешифровке интернет-трафика все больше смахивает на психическую атаку <...> Дело не в софте и железе. Главное – давить на мозги. «Они могут узнать и отследить, что я пишу в интернете, что читаю и кого слушаю. Ужас». Это «психическое принуждение» к самоконтролю. Если нельзя эффективно отследить, то надо эффективно пугать. «Мы знаем поименно всех, кто слушает «Голос Америки», не сомневайтесь». Надо больше личного общения. И снова повторюсь: да здравствует самиздат! Да здравствует кухня!

Антон Островский, Москва

Ветряк для деревни

На статью «Нефть ищет баланс» (№ 173 от 16.09.2016, стр. 13)

Вы, должно быть, не жили в деревне или дачном кооперативе. В 2006 г. провести свет к участку и поставить три столба стоило более 100 000 [руб.], а ждать нужно было около года. Солнечную электростанцию сейчас стоит поставить около 180 000 [руб.] и за две недели, так что даже в глухой русской деревне фотогенерация востребована уже сейчас.

Стоимость солнечной и ветроэнергетики сравнялась с угольной еще в 2014 г. ВИЭ [возобновляемые источники энергии] помимо этого имеют ряд преимуществ перед углеродной генерацией: это скорость и автономность, не надо инвестировать в инфраструктуру, строить капитальные здания, высоковольтные ЛЭП и т. д. Именно поэтому в прошлом году инвестиции в ВИЭ со стороны развивающихся стран превысили инвестиции развитых.

Илья Лякишев, Москва

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