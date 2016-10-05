Заработать на срыве

Госконтракты все чаще срываются, но бюджету это отчасти на руку – в этом году Минфин ждет на 7,4 млрд руб. больше доходов от штрафов и возвращенных авансов

Госконтракты все чаще срываются, но бюджету это отчасти на руку – в этом году Минфин ждет на 7,4 млрд руб. больше доходов от штрафов и возвращенных авансов

Федеральный бюджет в 2016 г. получит дополнительные 7,4 млрд руб. от государственной контрактной системы, следует из проекта поправок в закон о бюджете («Ведомости» ознакомились с документом, Минфин не ответил на запрос). Но дополнительные доходы объясняются не экономией на закупках. Это штрафы и другие платежи за невыполнение госконтрактов, а также возврат дебиторской задолженности.

Государство в 2016 г. заключило пока контракты на 3,4 трлн руб. – на 2 трлн меньше, чем за весь 2015 год. С 2016 г. для контрактов дороже 100 млн руб., предусматривающих авансирование, обязательно сопровождение казначейства: все исполнители должны открывать там счета, а получить деньги можно только на конкретные цели и после проверки запроса.

Сумма штрафа устанавливается для каждого госконтракта в зависимости от цены: 10%, если цена не более 3 млн руб., 0,5% – если более 100 млн.

Штрафы за нарушения при госзакупках ожидались на сумму 856,6 млн руб. в редакции бюджета, внесенного в Госдуму зимой (см. график). Госзаказчик обязан требовать неустойку, штраф и пени, иначе ему самому грозит штраф. Если контракт исполнен плохо или не исполнен, поставщик платит штраф непосредственно заказчику, а тот его перечисляет в бюджет, напоминает директор Балтийского тендерного центра Виктор Дон.

За первое полугодие 2016 г. было расторгнуто 269 920 контрактов на 544 млрд руб., что на 34 и 30% больше, чем годом ранее, по данным Минэкономразвития. Выплаченная неустойка составила 5,7 млрд руб. – рост более чем в 4 раза. К концу 2016 г. сумма может достигнуть прогноза Минфина, полагает представитель Минэкономразвития.

У многих поставщиков государства – в первую очередь это строительные организации – нет денег, поэтому на рынке остались по большей части крупные подрядчики, которые интересуются самыми крупными заказами, рассуждает Дон. «Особого роста штрафов у меня нет, но никто их не хочет платить добровольно, все через суд», – рассказывает госзаказчик.

Даже если бюджету удастся «заработать», то это будет разовый доход, замечает гендиректор компании по оптимизации закупок PrECA Зелимхан Сулейманов. У поставщиков непростая ситуация, но сумма в 7,4 млрд руб. выглядит завышенной, считает первый проректор ВШЭ Александр Шамрин: борьба за госзаказ обостряется и получившие его серьезнее относятся к его выполнению. Контроль пока не ужесточился, экономические условия не ухудшились настолько, чтобы вызвать массовое неисполнение контрактов, рассуждает он.