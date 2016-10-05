Цифры. Тенденции. События

154,63 млрд руб.

На столько сократились в совокупности резервный фонд и фонд национального благосостояния (ФНБ) в сентябре, следует из сообщения Минфина: на 53 млрд и 101,63 млрд соответственно до 2,04 трлн и 4,618 трлн ($32,26 млрд и $73,11 млрд). С начала года резервный фонд уменьшился на 1,6 трлн руб., ФНБ – на 612 млрд (см. график). В сентябре Минфин снова перестал продавать валюту из резервного фонда финансирования дефицита бюджета. В августе Минфин продал валюту на 390 млрд руб., в июле и июне – не продавал, в апреле и мае – по 390 млрд. Ведомости

0,2%

Составила инфляция в сентябре после 0% в августе, 0,5% в июле, 0,4% в июне – апреле, 0,5% в марте, 0,6% в феврале и 1% в январе, сообщил Росстат. За январь – сентябрь цены выросли на 4,1% против 10,4% годом ранее. Годовая инфляция снизилась до 6,4% с 6,9% в августе, она на 3,6 п. п. меньше ключевой ставки ЦБ – 10%. Базовый прогноз ЦБ по инфляции на 2016 г. – 5,5–6%. Интерфакс

$8,03 млрд

Прямые инвестиции Китая в США в 2015 г. достигли рекордного уровня – $8,03 млрд, или 5,5% всех прямых китайских инвестиций за рубеж, сообщает агентство «Синьхуа». В обрабатывающую промышленность США они взлетели в прошлом году на 122,2% – до $4 млрд. Вложения в сферу лизинга и коммерческих услуг – $2,24 млрд, в научные исследования и технические услуги – $1,23 млрд. В прошлом году китайские компании заключили с американскими 97 сделок слияния и поглощения на $13,05 млрд. При этом сделки на $11,19 млрд были реинвестированием средств китайских предприятий, созданных за пределами КНР. В этом году КНР является нетто-экспортером инвестиций второй или третий год подряд (оценки Минторга и независимых экспертов расходятся), тогда как до этого с 1982 г. Китай был импортером капитала. Интерфакс