В ожидании «плана Б»

В Москве сожалеют о выхо­де США из диалога по Сирии, но надеются, что контакты с Вашингтоном в особо чувствительных областях продолжатся, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Выход США из режима диалога с нами по сирийским делам в плане поддержания режима прекращения огня существенно осложняет ситуацию там. Но это не означает, что российская сторона намерена отказаться от своих планов по борьбе с терроризмом и по оказанию содействия вооруженным силам Сирии в их антитеррористической работе», – подчеркнул он. Российский МИД заявил, что решение Вашингтона не может не вызывать глубокого разочарования и свидетельствует о неспособности США выполнять взятые на себя обязательства.

Об отказе Вашингтона от сотрудничества с Россией по перемирию в Сирии госдепартамент США объявил вечером в понедельник, аргументировав это тем, что Москва выбрала путь, несовместимый с прекращением боевых действий.

Разрыв отношений стал апофеозом провала объявленного три недели назад перемирия, которое было последней попыткой Барака Обамы за оставшиеся четыре месяца до смены администрации решить кризис в Сирии политическим путем, пишет Financial Times. В администрации Обамы возобновились внутренние дискуссии о возможной поставке вооружений сирийским повстанцам для борьбы с артиллерией и воздушными атаками правительственных войск и российских ВКС, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. При другом раскладе Вашингтон может дать зеленый свет союзникам в регионе, например Турции и Саудовской Аравии, чтобы они в одностороннем порядке снабжали повстанцев таким вооружением, о чем американские службы безопасности ведут секретные переговоры со своими коллегами на Ближнем Востоке, утверждает газета.

Российские ВКС в Сирии уже год, конца войне не видно и от разрыва сотрудничества с США они, без сомнения, проигрывают, убежден руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин: «Россия прежде всего теряет перспективу благопристойного выхода из сирийского кризиса, выхода через политический процесс, у которого было два спонсора и который теперь попросту разрушен. Ситуация в Сирии подвисает на длительное время, и все это время России придется там воевать и слышать в свой адрес постоянные обвинения». Запуск «плана Б» со стороны уходящего Обамы более чем вероятен, правда, в мягкой версии, что не упрощает задачу российским ВКС, продолжает эксперт: если раньше США и Россия могли договориться и хотя бы теоретически действия согласовать, то схемы «плана Б» для российской стороны совершенно непрозрачны. «В этом случае противостоящая [президенту Сирии Башару] Асаду сторона будет снабжена самым современным оружием, и это никто не сможет контролировать. Потери и ущерб, который в результате может быть нанесен российским ВКС, можно будет оценить только через три-четыре месяца», – считает Шумилин.