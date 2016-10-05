Земля «Оборонсервиса» выросла в цене

Российский аукционный дом (РАД) вчера продал на аукционе участок в 1,8 га на пр-те Блюхера, 12, за 180,7 млн руб. Торги проводились по поручению ОАО «775 артиллерийский ремонтный завод» (дочернее предприятие АО «Гарнизон», бывшее «Оборонсервис»). Участок предназначен под застройку, на нем можно построить 8500 кв. м коммерческих площадей (магазин/бизнес-центр), ограничение по высоте – 75 м. Стартовая цена – 84,2 млн руб., на торги пришли четыре участника. Победителя РАД не называет. Ведомости

3,5 млрд руб. на краткосрочные депозиты

Комитет финансов вчера разместил на банковский депозит на два дня 1,5 млрд руб. под 10,06%. Шесть банков подали на аукцион заявки на 9 млрд руб. по ставкам от 8,35%, удовлетворена одна. Еще 2 млрд руб. временно свободных средств петербургского бюджета комитет разместил на пять дней под 10,26%, заявки на этот аукцион подали семь банков, сообщает СПВБ. Ведомости

Погрузка ОЖД выросла на 10%

Погрузка на полигоне Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО «РЖД») выросла в январе – сентябре 2016 г. на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 77,2 млн т. Объем погрузки строительных грузов увеличился на 19,1% до 23 млн т, погрузка удобрений – на 9,5%до 12,1 млн т, лесных грузов – на 7,8% до 3,8 млн т, железной руды – на 10,1% до 18,4 млн т. Погрузка нефтепродуктов за девять месяцев текущего года снизилась на 5,6% до 8,8 млн т. В сентябре 2016 г. погрузка на полигоне ОЖД составила 8,7 млн т, что на 7% превышает показатель сентября 2015 г., сообщает пресс-служба ОЖД. Интерфакс