Адвокат Михаила Слободина обжаловал его заочный арест

В Сыктывкарский городской суд поступила жалоба на заочный арест бывшего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, жалобы на арест поступили от Слободина и его адвоката. Сроки рассмотрения определяются. Слободин вместе с совладельцем группы компаний «Ренова» Евгением Ольховиком и руководителем энергохолдинга «Т плюс» Борисом Вайнзихером стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми в период, когда Слободин руководил КЭС. Интерфакс

Apple и Google возглавили список самых дорогих брендов

Бренды Apple и Google уже четвертый год подряд остаются наиболее дорогими в мире, свидетельствует отчет Interbrand Corp. о 100 ведущих брендах мира в 2016 г. Стоимость бренда Apple повысилась на 5% до $179,1 млрд. Находящийся на второй строчке Google прибавил за год 11%, подорожав до $133,3 млрд. В первую десятку входят еще четыре компании высокотехнологичного сектора: Microsoft (4-е место, $72,8 млрд), IBM (6-е, $52,5 млрд), Samsung (7-е, $51,8 млрд) и Amazon (8-е, $50,3 млрд). Из российских компаний в сотню самых дорогих брендов не вошла ни одна. Интерфакс

Разработчики свободного ПО могут получить преференции

Российские поставщики свободного программного обеспечения могут получить преференцию в виде 40% от балльных факторов оценки предложений поставщиков при проведении госзакупок, следует из проекта закона об особенностях закупок проприетарного и свободного программного обеспечения. Этот законопроект внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Дмитрием Новиковым. Интерфакс

Twitter может получить предложения о покупке уже на этой неделе

Сервис микроблогов Twitter уже на этой неделе может получить предложения инвесторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По данным издания, глава Salesforce.com Inc. попытается убедить инвесторов в том, что именно его компания должна приобрести Twitter. Ранее сообщалось, что интерес к Twitter проявляли и другие крупные высокотехнологичные компании, включая Alphabet (материнский холдинг Google), а также Walt Disney. В рамках сделки Twitter может быть оценен более чем в $20 млрд, считают эксперты. Интерфакс

Yahoo сканировала переписку пользователей по запросу спецслужб США

Интернет-компания Yahoo тайно сканировала миллионы аккаунтов электронной почты своих пользователей по запросу спецслужб США, пишет The Wall Street Journal. Компания создала программу для анализа писем всех пользователей своего почтового сервиса, после того как получила секретную директиву. Интерфакс