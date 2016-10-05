Марк Курцер полечит дистанционно

Основной владелец и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер планирует в начале 2017 г. запустить собственный интернет-ресурс, предлагающий телемедицинские сервисы, сообщил отраслевой журнал Vademecum. Предприниматель в июне 2016 г. зарегистрировал для этого фирму «Диджитал медикэл оперейшнс», в которой у него 100% долей, следует из ЕГРЮЛ. Компания будет развивать проект в области телемедицины, заявил Курцер. «Будущее за IT», – объяснил предприниматель изданию свое решение начать работу в этой сфере. По словам гендиректора «Диджитал медикэл оперейшнс» Игоря Ворновицкого, компания запустит в начале 2017 г. новый интернет-ресурс, ориентированный на пациентскую и врачебную аудитории. Инвестиции в проект Курцер и Ворновицкий не раскрыли. Сейчас разрабатываются два законопроекта о телемедицине, один из них – Минздрава, а другой – Института развития интернета при участии Фонда развития интернет-инициатив и «Яндекса». Ведомости

Минфин не даст закурить без акциза

С 2017 г. Минфин предлагает ввести акцизы на электронные сигареты и жидкость для них в размере 40 руб. за штуку и 15 руб. за 1 мл соответственно. Это следует из проекта Основных направлений налоговой политики на 2017–2019 гг. («Ведомости» ознакомились с документом). Цель – выравнять условия налогообложения различных видов продукции табачной индустрии, поясняется в документе. Ранее Минфин объявил о намерении повышать акцизы на табачную продукцию на 10% ежегодно в 2017–2019 гг., что в совокупности за три года позволит получить 243 млрд руб. Ведомости, ТАСС

«Мираторг» собирает земли

Агропромышленный холдинг «Мираторг», один из крупнейших производителей мяса, в 2016 г. планирует увеличить земельный банк более чем на треть – до 750 000 га, заявил президент холдинга Виктор Линник. «Мы планируем приобрести 200 000 га, причем 90% из них – под реализацию проекта по производству говядины в Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской областях», – уточнил он. По его словам, в оборот по итогам года будет введено 65 000 га. В рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в России, составленном BEFL, «Мираторг» занимал вторую строчку с 594 000 га на апрель 2016 г. Интерфакс, Ведомости

Аравийская Reza Group заглянет в McDonald’s

Крупнейшая в мире сеть быстрого питания McDonald’s ведет переговоры по продаже прав на использование франшизы в регионе Юго-Восточной Азии группе инвесторов, среди которой Reza Group из Саудовской Аравии, рассказали осведомленные источники. Заключив 20-летний договор франшизы в Малайзии и Сингапуре, американская компания сможет заработать более $400 млн, отметил человек, близкий к одной из сторон сделки. Bloomberg