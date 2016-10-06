Evraz увеличил добычу угля

Распадская угольная компания (РУК; управляет угольными активами Evraz) в январе – сентябре 2016 г. увеличила добычу угля на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 16 млн т, сообщил гендиректор РУК Сергей Степанов. По итогам девяти месяцев прошлого года добыча угля Evraz составила 14,5 млн т, снизившись на 3,6% к аналогичному показателю 2014 г. Интерфакс

РЖД сократит инвестпрограмму

РЖД рассчитывает получить 1 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2016 г. и сократить инвестпрограмму до 412 млрд руб. – такое заявление согласно информации РЖД-ТВ сделал президент компании Олег Белозеров. Изначально программа на 2016 г. была утверждена в объеме 432,2 млрд руб., но была скорректирована до 424,1 млрд руб. Интерфакс

Polymetal может отказаться от спецдивидендов за 2016 г.

«По дивидендам многое будет зависеть от динамики цен на золото и серебро в IV квартале, потому что cash flow (денежный поток) этого квартала определит наличие свободных денег под спецдивиденды. Квартал начался не очень удачно для цен на драгоценные металлы», – сказал главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис. Если текущая динамика цен на золото и серебро сохранится, «шансов на спецдивиденды не будет», добавил он. ТАСС

«Газпром» и «Лукойл» договариваются о совместной добыче

«Лукойл» и «Газпром» ведут переговоры о сотрудничестве при разработке Лаявожского и Ванейвисского месторождений в Ненецком автономном округе, заявил вице-президент «Лукойла» Илья Мандрик. Член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов рассказывал, что компания рассчитывает начать добычу на этих участках не ранее 2025 г. По его словам, уровень стабильной добычи будет составлять 10 млрд куб. м в год. ТАСС

90 млрд руб. в месторождение им. Филановского

Фактические инвестиции «Лукойла» в разработку месторождения им. Филановского на Каспии составляют 87,1 млрд руб., сообщил вице-президент компании Илья Мандрик. По состоянию на октябрь накопленная добыча на месторождении – 60 000 т, фактический дебит – 3130 т в сутки. Инвестиции в разработку месторождения им. Корчагина (добыча 1,5 млн т) превысили 80 млрд руб. Интерфакс

«Уралкалий» снизил производство

«Уралкалий» в III квартале снизил производство хлоркалия на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,8 млн т. Всего за девять месяцев он произвел 7,9 млн т хлоркалия, что на 9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В 2016 г. «Уралкалий» намерен выпустить 10,8–11,2 млн т хлоркалия против 11,4 млн в прошлом году. Интерфакс