Шишханов и Гуцериев строят финансовый холдинг

Финансовая группа «Сафмар» начала процесс объединения небанковских финансовых активов на базе компании «Европлан», сообщил акционер «Сафмара» и предправления Бинбанка Микаил Шишханов. По его словам, в объединенную компанию войдут пенсионный бизнес, лизинг и страхование. Банковская группа Бинбанка в сделку не войдет.

«Мы планируем для оплаты технической эмиссии внести в [капитал] «Европлана» принадлежащие нам акции ВСК, а также 100% акций НПФ «Сафмар». В результате мы планируем создать публичную компанию с капитализацией свыше 60 млрд руб. и рейтингом не ниже BB-. Подобной финансовой структуры на российском рынке нет», – заверил Шишханов.

Контроль над страховой компанией ВСК принадлежит Сергею Цикалюку (51%), 45% акций компании в мае 2016 г. приобрела ФГ «Сафмар», оплатив сделку активами собственной страховой компании – «БИН страхование». По словам Шишханова, у группы есть опцион на покупку еще 4% акций ВСК. РБК

ЦБ и крупные банки тестируют мастерчейн

ЦБ и крупнейшие российские банки успешно провели тестовые транзакции с использованием разработанного ими прототипа мастерчейна. Он позволяет оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка смогут предоставлять клиентам принципиально новые услуги и продукты. Кроме того, мастерчейн позволяет ускорить обмен информацией между контрагентами и обеспечить необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций. В его основу легла технология распределенных реестров Etherium. В создании прототипа помимо ЦБ приняли участие Qiwi, Сбербанк, Альфа-банк, банк «Открытие» и «Тинькофф банк». ТАСС

Wells Fargo может лишиться рейтинга

Агентство Fitch предупредило Wells Fargo, что может снизить его рейтинг АА из-за скандала с фальшивыми счетами, пишет FT. Fitch изменило прогноз по рейтингу банка со стабильного на негативный, что означает вероятность понижения рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев. S&P и Moody’s пока с подобными предупреждениями не выступали. FT

Клиенты опять жалуются на страховщиков

Количество жалоб потребителей на услуги по страхованию жизни во II квартале 2016 г. увеличилось на 27% и имеет тенденцию к устойчивому росту с начала 2015 г., сообщила пресс-служба ЦБ. Там рост числа жалоб на страховщиков жизни объясняют увеличением числа случаев навязывания услуг по этому виду страхования при оформлении других договоров с финансовыми организациями, например в банках. Что касается исполнения договоров страхования жизни, то таких обращений от граждан нет, уточнили в ЦБ. Есть незначительное число жалоб, вызванных непониманием оказываемой услуги. ТАСС