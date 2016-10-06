Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2. Назначение состоялось 29 июля. Шредер является главой комитета акционеров Nord Stream. Интерфакс

«Еврохим» размещает еврооблигации на $500 млн

«Еврохим» размещает евробонды на $500 млн под 3,8%, сообщил источник в банковских кругах. Срок обращения еврооблигаций – 3,5 года. Спрос на долговые бумаги, по предварительным данным, составил около $1,8 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска – около 4,25%, затем он был снижен до уровня около 4% годовых. Финальный ориентир доходности выпуска был установлен на уровне 3,85% плюс-минус 5 базисных пунктов. Организаторами размещения являются Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, JPMorgan и «Сбербанк CIB». Интерфакс

BP и MOL начинают закупки сырья в Иране

Иранская нефтяная госкорпорация National Iranian Oil Co. (NIOC) возобновляет поставки углеводородного сырья западным компаниям, во многих случаях речь идет о первых сделках с 2012 г. Так, NIOC направила BP первую партию газового конденсата на 1 млн барр. с месторождения Южный Парс. Венгерская MOL объявила о закупке 140 000 т тяжелой иранской нефти, что также стало для компании первой сделкой после снятия санкций. Интерфакс

«Сургутнефтегаз» предлагает поправки к НДД

«Сургутнефтегаз» предлагает снизить порог выработанности месторождений для применения налогообложения с добавленного дохода (НДД) с 20 до 10%, что позволит применить НДД к 31 млн т запасов нефти вместо планируемых 15 млн, сообщил источник в Минэнерго. По его словам, компания написала письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой рассмотреть это предложение. Он поручил Минэнерго и Минфину изучить его. Ответ ведомства должны подготовить к середине октября. Интерфакс

Гарантия по ОСАГО составит полгода

Разработчики поправок в закон об ОСАГО обсуждают возможность введения гарантии на ремонтные работы сроком 180 дней, сообщил заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Написанные Минфином поправки предусматривают преимущественные выплаты по ОСАГО ремонтом, а не деньгами. Страховая компания уже сейчас может направить клиента в сервис. По словам Иванова, «гарантийного срока на проведение ремонта по договорам ОСАГО не существует». Интерфакс