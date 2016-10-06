Статья опубликована в № 4176 от 06.10.2016 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Министр культуры в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранный <...> Он жарко отстаивает историческую правду».

Пресс-секретарь президента объяснил, почему Владимир Мединский назвал «мразями кончеными» людей, не верящих в «святую легенду» о 28 героях-панфиловцах. («Интерфакс»)

Рамзан Кадыров

«Клянусь <...> уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации».

Глава Чечни в день своего 40-летия в третий раз вступил в должность руководителя республики, пообещав «верно служить многонациональному народу». («РИА Новости»)

Владимир Жириновский

«Меня никто никуда не отправит. Я буду работать еще 20 лет. Я готов, может быть, немножко подвинуться в сторону только лишь в 2036 г.».

70-летний председатель ЛДПР заявил, что не намерен переходить в Совет Федерации или ограничиваться «общественной работой». (ТАСС)