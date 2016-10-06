Сырьевое имя

«Развивающиеся рынки» не устраивают инвесторов. Предложен новый акроним для России и других стран, рынки которых зависят от цен на сырье

«Развивающиеся рынки» не устраивают инвесторов. Предложен новый акроним для России и других стран, рынки которых зависят от цен на сырье

Термин «развивающиеся рынки» порой критикуется инвесторами, поскольку у стран, попадающих в эту группу, мало общего. Периодически экономисты и инвесторы предлагают акронимы, например БРИКС, объединяющие страны по определенным характеристикам. Новую попытку сделать это предприняла компания Absolute Strategy Research (ASR), сообщает Financial Times. Она предлагает использовать новый акроним для стран, рынки которых слишком зависят от цен на сырье. В акроним КАРБНС (CARBNS) аналитики объединили Канаду, Колумбию, Австралию, Россию, Бразилию, Норвегию и ЮАР.

Предполагается, что развивающиеся рынки сильно коррелируют с сырьевыми, но это верно не для всех стран, особенно в Азии, отмечает стратег ASR Захра Уорд-Мерфи. «Пришло время отказаться от [понятия] развивающихся рынков», – утверждает она.

В новый «блок» включены и развитые страны, объясняет Уорд-Мерфи. Это отличает объединение от распространенной категории «развивающихся рынков» – она слабо коррелирует с сырьевым циклом, поскольку в нее входит много азиатских стран. «Ожидается, что экономика развивающихся стран Азии в 2017 г. будет расти втрое быстрее американской и вчетверо быстрее европейской», – говорит партнер East Capital Карин Хирн (цитата по FT). Хотя цены на сырье остаются низкими.

Для создания индекса CARBNS использовались фондовые индексы стран в соответствии с их весом в индексе Thomson Reuters Global Equity. Затем ASR сравнила, как менялись полученный индекс и индекс Thomson Reuters, и таким образом получила показатель CARBNS Relative. В результате ASR обнаружила сильную корреляцию между этим показателем и сырьевым индексом Thomson Reuters / CoreCommodity CRB (см. график).

Новый акроним должен помочь инвесторам, ориентирующимся на сырьевые рынки, считает Уорд-Мерфи. Но она призывает инвесторов быть осторожными, поскольку сейчас котировки акций сырьевых компаний выглядят относительно высокими из-за недавнего восстановления цен на сырье.

Одним из самых известных акронимов является БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), предложенный в 2001 г. экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом для обозначения крупных быстро растущих развивающихся экономик. Позднее к ним добавилась ЮАР, и группу стали называть БРИКС. В начале 2015 г. О’Нил заявил, что к концу десятилетия БРИК может превратиться в ИК, если Бразилия и Россия не смогут восстановить свою экономику.

В 2005 г. тот же О’Нил ввел термин «Группа 11» для развивающихся стран с высоким потенциалом экономического роста – Мексики, Нигерии, Египта, Турции, Ирана, Пакистана, Бангладеш, Индонезии, Вьетнама, Южной Кореи и Филиппин. Кроме того, О’Нил также популяризировал акроним МИНТ, используемый для обозначения облигаций Мексики, Индонезии, Нигерии и Турции, хотя изначально термин придумала Fidelity Investments.