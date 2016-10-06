Цифры. Тенденции. События

Ремонт без ФНБ

Минэкономразвития не поддержало предложения Минстроя о механизме софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно идее Минстроя, собственники помещений в многоквартирных домах, в которых был бы проведен комплексный капитальный ремонт за счет средств ФНБ, должны были бы оплачивать повышенный обязательный взнос на капитальный ремонт с учетом необходимости возвращать средства ФНБ и проценты по ним. Но, по словам источника в финансово-экономическом блоке правительства, Минэкономразвития приводит статистику, что собираемость взносов собственников на капитальный ремонт за январь – август 2016 г. в среднем – 80,6%. Интерфакс

0,1%

На столько выросли потребительские цены за неделю по 3 октября, сообщил Росстат. Цены растут по 0,1% третью неделю подряд, до этого три недели инфляция была нулевой. С начала года по 3 октября цены выросли на 4,1%. Инфляция в годовом выражении на 3 октября могла снизиться примерно до 6,3% с 6,4% на конец сентября. Интерфакс

Активность растет

Индекс PMI сферы услуг России в сентябре снизился до 53 пунктов с 53,5 в августе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс производства, отслеживающий деловую активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в сентябре вырос до 53,1 пункта с 52,9. Значение выше 50 указывает на рост активности, а ниже – на снижение. Интерфакс