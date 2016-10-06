Цифры. Тенденции. События

«АвтоВАЗ» поощряет уходящих на пенсию

«АвтоВАЗ» предложил сотрудникам добровольно уходить на пенсию в обмен на компенсационные выплаты в течение пяти последующих лет, сообщила пресс-служба предприятия. Компания признает, что рыночная ситуация не позволяет в полной мере загрузить производственные мощности и персонал. За выход на досрочную пенсию автопроизводитель обещает ежемесячно начислять дополнительно 15% средней зарплаты работника. По подсчетам компании, прибавка к пенсии может составить от 1850 до 2030 руб. в месяц. Сотрудникам пенсионного возраста предложили уволиться до конца 2016 г., «АвтоВАЗ» обещает им доплату в 30% средней зарплаты. В этом случае ежемесячные доплаты составят 3500–4000 руб. Сейчас на «АвтоВАЗе» насчитывается 2700 сотрудников предпенсионного возраста и 2600 пенсионеров. Интерфакс

13% начальников летают Бизнес-классом

За последний год не более 13% руководителей российских предприятий летали в командировки бизнес-классом, чаще всего представители среднего бизнеса, показал опрос Национального агентства финансовых исследований. Его провели среди 500 топ-менеджеров компаний в восьми федеральных округах России. Всего за год перелеты совершал 41% руководителей, в том числе 9% менеджеров летали пять и более раз. Чаще всего бизнес-классом в командировки отправляются представители торговли и обрабатывающей промышленности (58 и 19% от всех летающих в бизнес-классе). РИА Новости

Повышение учительских зарплат учтут в бюджете

Правительство заложит деньги на повышение зарплат учителям в бюджет на ближайшие три года, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она подчеркнула, что в целом Россия выполнила майские указы президента, согласно которым средняя зарплата школьного педагога должна соответствовать средней зарплате в регионах. Интерфакс