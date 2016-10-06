Цифры. Тенденции. События

Юрий Гурский создает венчурный фонд

Бывший вице-президент Mail.ru Group Юрий Гурский, ушедший из компании из-за конфликта при запуске приложения Prisma, создает собственный венчурный фонд. Об этом «Ведомостям» рассказал сам Гурский. По его словам, объем фонда и точный состав его участников пока непонятен: слишком много желающих. Все это будет решено до конца октября. Фокусироваться инвесторы фонда будут на стартапах в области искусственного интеллекта и дополненной реальности, говорит Гурский. Ведомости

950 млн

Человек к 2022 г. будут слушать музыку на мобильных устройствах – преимущественно на смартфонах, следует из данных компании Strategy Analytics. Это в 2 раза больше, чем в 2015 г. Большая часть этих людей будет пользоваться стриминговыми музыкальными сервисами: они работают по подписке, позволяют слушать музыку онлайн и скачивать ее на телефон. При этом доля выручки стриминговых сервисов в общих доходах от продажи музыки на мобильных устройствах вырастет с нынешних 76% ($2,8 млрд) до 95% ($9,5 млрд) в 2022 г.

Выручка от скачиваемых треков и альбомов упадет к 2022 г. с нынешних $1,1 млрд до $0,6 млрд. Доходы от стриминга, монетизируемого рекламой, вырастут с нынешних $0,7 млрд до $1,9 млрд. Ведомости

Аrtisto вошло в американский топ-10

Мобильное приложение для художественной обработки видео на основе алгоритмов нейронных сетей Artisto вошло в топ-10 магазина App Store и в топ-50 Google Play в США, говорится в сообщении разработчика Artisto – Mail.ru Group. «Начиная с 18 сентября Artisto демонстрирует беспрецедентно высокие темпы роста в топе самых популярных приложений американского App Store, поднявшись с 1368-й на 10-ю строчку чуть больше чем за две недели. В Google Play Artisto занимает 46-е место», – сообщает компания. Mail.ru Group запустила Artisto вскоре после взлета популярности приложения Prisma, созданного бывшим сотрудником группы Алексеем Моисеенковым. Ведомости