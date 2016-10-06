Samsung купила компанию разработчиков Siri

Samsung Electronics объявила о приобретении американской компании Viv Labs, основатели которой Даг Киттлаус и Адам Чейер принимали участие в разработке голосового помощника Siri, используемого в устройствах Apple, пишет MarketWatch. Сумма сделки не раскрывается, но издание отмечает, что для Samsung это уже четвертая покупка американской технологической компании менее чем за два года. В частности, в прошлом году южнокорейская компания купила за $160 млн стартап LoopPayfor, занимавшийся мобильными платежами. Его разработки были использованы для запуска платежного сервиса Samsung Pay, конкурирующего с аналогичной технологией Apple Pay. Интерфакс

ФРИИ передает в правительство проект дорожной карты по развитию интернета вещей

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) передает на рассмотрение правительства согласованный с профильными ведомствами проект дорожной карты по развитию интернета вещей, заявил глава ФРИИ Кирилл Варламов. По его словам, дорожная карта направлена, в частности, на решение нескольких задач. Одна из них – выделение частот для подключения различных датчиков, счетчиков и других элементов инфраструктуры интернета вещей. «Уже договорились с Минкомсвязи о выделении дополнительных частот для интернета вещей», – сказал он. Интерфакс

Комитет Госдумы одобрил законопроект об ответственности операторов за доступ к запрещенным сайтам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг одобрил к первому чтению правительственный законопроект, устанавливающий штрафы за неисполнение обязанности по ограничению или возобновлению доступа к интернет-сайтам. Законопроект предлагает взимать административный штраф с должностных лиц в размере от 3000 до 5000 руб., с индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 30 000 руб., с юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб. Интерфакс

Qiwi стала владельцем компании по постоплате товаров и услуг

Qiwi стала владельцем 100% компании «Плати потом», которая занимается разработкой сервисов по оплате отложенным платежом товаров и услуг в электронной коммерции и офлайн-торговле, а также инструментов по анализу данных и управлению кредитными рисками. Цель сделки состоит в получении технологий анализа данных и скоринга, а также в привлечении команды, которая над разработкой этих продуктов работает. Команда «Плати потом» ранее в партнерстве с Qiwi уже реализовала несколько проектов в электронной коммерции, включая продукт «оплата за доставку» и несколько программ, направленных на стимулирование потребительского спроса партнерских интернет-магазинов. Интерфакс