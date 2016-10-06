Элизабет Холмс не сдается

Медицинский стартап Theranos закроет все свои лаборатории и оздоровительные центры, объявила основательница и гендиректор компании Элизабет Холмс в открытом письме акционерам. По ее словам, это решение принято по результатам анализа сильных и слабых сторон компании. В результате работы лишится около 340 сотрудников Theranos в Аризоне, Калифорнии и Пенсильвании. Ранее сообщалось, что всего в штате компании около 790 человек.

Отныне Theranos займется разработкой мини-лабораторий – автоматических компактных устройств, способных на обработку и анализ небольших объемов проб. Конечная цель – наладить их коммерческое применение и ориентировать их на использование для «уязвимых групп» населения (детей, онкобольных и пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии), следует из заявления.

Еще два года назад Theranos утверждала, что благодаря «передовым достижениям» может проводить «полный спектр» лабораторных тестов, используя лишь несколько капель крови из пальца. Тогда в ходе очередного раунда венчурного финансирования инвесторы оценили компанию в $9 млрд, а Холмс, владеющую контрольным пакетом акций, также порой называли Стивом Джобсом в юбке за деловую хватку и пристрастие к черным водолазкам. Но в октябре 2015 г. WSJ сообщила, что большую часть тестов Theranos проводит на традиционном оборудовании, приобретенном у других компаний. Также появились сомнения в точности результатов тестов, проведенных на изобретенном компанией оборудовании «Эдисон». В апреле 2016 г. стало известно, что в США в отношении стартапа начато уголовное расследование на предмет возможного введения в заблуждение по поводу ее технологий и операций инвесторов, а также правительственных чиновников. Информацию о Theranos с начала года стали запрашивать федеральные прокуроры, суд в Сан-Франциско, ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам, сообщала WSJ со ссылкой на людей, знакомых с расследованием.

В январе агентство Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS; орган, отвечающий за реализацию госпрограмм пожилым и малоимущим Medicare и Medicaid) указало в письме Theranos на существенные недостатки в работе ее калифорнийской лаборатории, из-за которых здоровье клиентов «подвергается серьезной опасности», напоминает Bloomberg. Правда, компания заверила агентство, что не обнаружила «признаков системных проблем» и что негативных «последствий для пациентов ждать не стоит». В марте CMS сообщило, что Theranos не подтвердила свои заявления, и пригрозило компании штрафом и санкциями.

Спустя три месяца регуляторы США запретили Холмс в течение двух лет возглавлять лаборатории, занимающиеся анализами крови, или владеть ими. Также у лаборатории Theranos в Калифорнии отозвана лицензия, и она больше не сможет получать выплаты за проведение анализов от Medicare и Medicaid.

Разработка автоматических мини-лабораторий не нарушит эти ограничения, так как она не требует использования клинической лаборатории, отмечает WSJ. Кроме того, запрет в отношении Холмс еще не вступил в силу, так как она подала на него апелляцию. Лаборатория в Калифорнии не работает, но у Theranos оставалась лаборатория в Аризоне и пять пунктов по сбору крови, все эти заведения будут закрыты.