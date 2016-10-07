ОАК увеличит долю в «Сухом»

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определил цену почти 4 млн акций компании «Сухой», вносимых в оплату допэмиссии корпорации. Бумаги оценены в 10,7 млрд руб., сообщила ОАК. Ранее совет директоров ОАК принял решение о размещении по открытой подписке 89,6 млрд акций. Они могут быть оплачены денежными средствами либо акциями «дочек» ОАК, в том числе: компании «Сухой», РСК «МиГ», «Туполева». Цель допэмиссии – консолидация ОАК акций авиастроительных предприятий, принадлежащих государству. По данным на конец первого полугодия 2016 г., ОАК принадлежало 76,03% акций «Сухого», ВЭБу – 17,69%, Росимуществу – 5,09%. В результате допэмиссии доля ОАК в «Сухом» увеличилась до 81,12%, рассказал источник в холдинге. Акции передает Росимущество. Интерфакс

«Победа» больше не полетит в Уфу

Лоукостер «Победа» не намерен возобновлять рейсы из Москвы в Уфу, сообщили в авиакомпании. Пресс-секретарь аэропорта Уфы сказала, что «Победа» прислала заявку на возобновление рейсов летом 2017 г. Перевозчик же пояснил, что речь идет не о заявке, а о слоте в аэропорту, это формальная процедура, которая не является подтверждением полетов. В августе «Победа» перестала летать в Уфу, так как не договорилась с аэропортом об установке терминалов для самостоятельной регистрации. ТАСС

ВСМПО снижает зависимость от Украины

«ВСМПО-Ависма» в этом году закупит у украинских поставщиков 85% ильменита от необходимого компании объема, в то время как ранее на их долю приходилось 100%, рассказал гендиректор компании Михаил Воеводин. Он подчеркнул, что предприятие несколько лет назад создало полугодовой запас ильменита, постоянно его поддерживает и не планирует сокращать, а также протестировало ильменит из 12 других источников. При этом украинский ильменит все равно по качеству и логистике для ВСМПО самый эффективный, добавил Воеводин. Интерфакс

Highland Gold закупит руду у Polymetal

Золотодобывающая компания Highland Gold Mining готова покупать у Polymetal по 100 000–300 000 т руды с месторождения Авлаякан (Хабаровский край) в год, сообщил гендиректор Highland Gold Mining Денис Александров. Компания только что закончила переработку на своей фабрике «Многовершинное» также в Хабаровском крае пробных 10 000 т руды с Авлаякана и предварительно удовлетворена извлечениями и содержаниями и готова к диалогу с Polymetal, рассказал он. Основная сложность проекта – логистическая доступность, добавил Александров. Запасы Авлаякана составляют 165 000 унций драгметаллов в золотом эквиваленте с содержанием золота 17,2 г/т и серебра – 183 г/т. Ресурсы составляют еще 10 000 унций с содержанием золота 17,8 г/т, серебра – 137 г/т. Интерфакс