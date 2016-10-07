Вкладчики смогут обращаться в АСВ через портал госуслуг

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит разрешить кредиторам и вкладчикам рухнувших банков направлять документы в АСВ в электронной форме через портал госуслуг, сообщил источник, близкий к АСВ. Гендиректор госкорпорации Юрий Исаев в августе направил в правительство соответствующее письмо. АСВ рассматривает значительное количество документов от граждан и компаний, и число обращений растет. Это требует расширения способа обмена документами. Интерфакс

Должники к сентябрю вернули 18 млрд руб.

С начала 2016 г. должники выплатили почти 18 млрд руб., что в 2 раза больше аналогичного показателя прошлого года. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России объясняют это более частым применением мер по ограничению выезда за рубеж. За восемь месяцев этого года приставы вынесли свыше 1,3 млн постановлений о временном ограничении должников на выезд из страны, это на 50,4% больше, чем годом ранее. Ведомство разработало механизм, позволяющий должникам погашать долги в аэропортах. Планируется, что систему подключат в полном объеме уже в этом году, рассказал в интервью «Российской газете» директор ФССП Артур ТАСС

Татарстан докупит акций Татфондбанка

«Генерирующая компания» намерена приобрести 13,74% акций Татфондбанка, сообщила Федеральная антимонопольная служба. «Генерирующая компания» принадлежит структурам правительства Татарстана, доля которого в капитале банка составляет 45,3%. Сделка запланирована на декабрь 2016 г. в виде эмиссии, сообщил его представитель. Планом развития Татфондбанка до конца 2016 г. предусмотрена эмиссия на 3 млрд руб. Ведомости