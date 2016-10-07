В аварии на Рефтинской ГРЭС виноваты автоматика и персонал

Рабочая комиссия с участием Ростехнадзора завершила расследование причин аварии на Рефтинской ГРЭС: это были короткое замыкание (пробой изоляции) в конденсаторе связи и несрабатывание защиты из-за отказа автоматики. «Авария, [кроме того], стала следствием <...> ошибок, допущенных персоналом станции, при монтаже, наладке автоматики и управлении в процессе ее эксплуатации», – сообщила комиссия. Интерфакс

«Алроса» продала алмазов и бриллиантов на $454 млн

«Алроса» сообщила, что в сентябре продала алмазы и бриллианты на сумму $454 млн. «Сентябрь охарактеризовался хорошим спросом практически во всех категориях алмазного сырья в соответствии с нашими ожиданиями. Показатели продаж существенно превысили показатели сентября 2015 г.», – комментировал новость вице-президент «Алросы» Юрий Окоемов. Интерфакс

ОПЕК готова сократить добычу нефти еще раз

Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа заявил, что ОПЕК может при необходимости сократить добычу нефти больше, чем было оговорено на встрече 28 сентября в Алжире. Бутарфа выразил мнение, что ОПЕК может снизить добычу на 1% сверх плана, чтобы добиться роста цен на нефть в 2017 г. до $50–55/барр. ТАСС, Интерфакс

Shell удвоит количество АЗС в России к 2020 г.

Англо-голландская Shell хочет к 2020 г. увеличить количество АЗС в России под своим брендом до 500, на конец 2016 г. будет 230, сообщил директор по развитию сети АЗС Shell в России Виталий Маслов. «Мы никогда не считаем свою долю по количеству АЗС, только по продажам, – заявил Маслов. – В регионах, где мы фокусируем усилия, в том числе Московском, мы планируем долю рынка в 9–12%», – признал он: это может быть и дилерское сотрудничество, и развитие собственными силами, и комбинация. Интерфакс

«Южный коридор» можно использовать для «Турецкого потока»

Трубопроводы для «Южного потока» на территории России сохранят работоспособность и для «Турецкого потока», сообщил первый заместитель начальника департамента «Газпрома» по эксплуатации газопроводов Сергей Алимов: «К сожалению, политическая обстановка сложилась таким образом, что пришлось заморозить [«Южный поток»], но это не сказалось на жизнеспособности того оборудования и тех коммуникаций, которые были смонтированы». ТАСС